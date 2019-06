Ma fille sous influence, canicule, économie du voyage et Elvis Presley : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

cette semaine, la canicule s’est abattue sur la France… et cela ne vous aura pas échappé. Pour lutter contre la chaleur, chacun sa méthode ! Beaucoup se ruent alors vers les points d’eau, la Bretagne, ou encore les climatiseurs. Pourtant l'air conditionné n'a pas été pris au sérieux lors de son invention par le médecin John Gorrie, qualifié de "cinglé qui pense pouvoir fabriquer de la glace". Alors, pour tenter d’optimiser ces fortes chaleurs, on vous propose de réfléchir aux atouts du soleil. Car quand le soleil se lève, il se lève aussi sur le continent du corps, de quoi ravir les adeptes du bronzage. Entre attrait esthétique et dégoût, du teint laiteux au hâle d'été, au fil des siècles, nous avons toujours entretenu un rapport complexe entre notre peau et le soleil. L’astre solaire a également inspiré les plus grands, comme Van Gogh. Loin des teintes grises et bleutées des paysages du nord, la peinture du peintre néerlandais s'emplit de lumières dorées et soufrées, de couleurs franches révélées par ce grand soleil jaune. Le soleil a également imprégné la littérature... Et notamment dans l’œuvre d'Albert Camus, où il devient un personnage à part entière. Présage tantôt heureux tantôt funeste, le soleil est l'image ambivalente du destin, de la tragédie et du mythe... Bonnes écoutes ! Camille Bichler

COMPRENDRE

• Crédits : RF

Ma fille sous influence. Après l'histoire d’une mère démunie face à la radicalisation de sa fille Emma, la saison 2 de "Ma fille sous influence" passe de l'autre côté du miroir. Cinq jeunes femmes racontent comment elles ont rejoint l’État islamique. Elles racontent comment elles en sont arrivées là et comment elles en sont sorties, ou pas. (Les Pieds sur terre, 5 x 28 min)

Les noyés du Rio Grande. Cette photo a choqué le monde entier. On y voit un père salvadorien et sa fille, morts noyés dans le Rio Grande, en tentant de rejoindre les États-Unis. Une force d'évocation et d'indignation, qui fait écho à la politique migratoire de Donald Trump. (La revue de presse internationale, 6 min)

Ce que le monde doit aux militants LGBT. Cela fait 50 ans jour pour jour qu’ont éclaté les émeutes de Stonewall, ces 6 jours d’affrontements au cours desquels une partie de la communauté homosexuelle de New York se révolte contre une énième descente de police dans un des bars qui lui servait alors de refuge. Que doit le monde à ces premiers militants de la cause gay ? (L'invité des Matins, 45 min)

APPRENDRE

• Crédits : OZAN KOSE - AFP

L’économie du voyage. Le tourisme est un secteur économique qui semble épargné par les crises économiques. D'ailleurs, depuis 20 ans, le secteur touristique ne cesse de croître et est devenu un enjeu fondamental pour de nombreuses villes qui veulent dynamiser leur territoire. (Entendez-vous l'éco ?, 4 x 58 min)

Une brève histoire du sable. Sable + soude + chaleur. Telle est elle est la recette du verre depuis l'Antiquité. Retour sur les premiers usages du verre depuis l'Antiquité et jusqu'au Moyen Âge, quand l'interruption des échanges commerciaux entre l'Occident et le Moyen-Orient entraînait un fort déclin des importations de verre. (La Fabrique de l’histoire, 4 x 53 min)

Mitochondrie, de l’énergie plein la cellule. Mais que s’est-il passé, exactement, il y a quelques milliards d’années, pour que les cellules des êtres vivants eucaryotes disposent d’un organite intérieur qui les fournit en énergie ? Retour sur l'histoire des mitochondries, des éléments centraux de la vie et de la mort cellulaire. (La Méthode scientifique, 58 min)

REDÉCOUVRIR

• Crédits : Michael Ochs Archives - Getty

Quand Presley devint Elvis the King. États-Unis... Années 1950... Les Américains découvrent la consommation de masse, les disques vinyles et ce blanc-bec du Tennessee à la houppette gominée et au jeu de jambes frénétique qui incarne la nouvelle vague du rock’n’roll, et une forme de fusion des héritages blancs et noirs. (Juke-Box, 59 min)

Fanny Ardant dans la nuit du théâtre. Rencontre avec l'actrice pour qui "tout amour est sacré, tout amour est inouï". Elle interprète sur la scène des Bouffes Parisiens, Hiroshima Mon Amour, le texte de Marguerite Duras, un scénario que la romancière avait écrit pour le cinéaste Alain Resnais. (Une saison au théâtre, 30 min)

Monia Chokri, de l’autre côté de la caméra. On la connaissait surtout en tant qu'actrice. Actrice fétiche et amie proche de Xavier Dolan (Les amours imaginaires en 2010, Laurence Anyways en 2012), Monia Chokri revient aujourd’hui en tant que réalisatrice. Son premier long métrage, La Femme de mon frère, Prix coup de cœur du jury en section Un certain regard au festival de Cannes 2019. (La Grande table culture, 26 min)

LA CITATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, la citation nous viens de l’essayiste, traductrice et professeure Rachel Ertel, venue à France Culture dans l’émission "A voix nue". Rachel Ertel nous parle du foyer de la rue Guy Patin à Paris, qui accueillait des dizaines de familles juives ayant fui la Pologne dans les années 1940. Elle décrit ce lieu comme une "planète yiddish". La petite fille qu'elle est alors le perçoit comme une enclave isolée dans Paris en même temps que le dernier territoire avancé et en orbite de la yiddishkeit d’Europe centrale :

J’étais une enfant solitaire, qui voulait explorer le quartier avec ses comptines sinistres. J’assistais à tout ce qui se passait avec les adultes, sans m’occuper des enfants. Pour moi, les heures enchantées, c’était le soir, quand tous les enfants étaient déjà endormis. Bien sûr, je ne comprenais pas grand-chose aux discours des adultes. La langue chantait, et je ne comprenais pas grand-chose. (…) Les langues arrivaient, le yiddish, le français et le russe. Cela a été le lieu de ma naissance, à ce que je suis devenue, c’est à dire, une citoyenne du monde en yiddish et les autres apports que pouvaient m’apporter cet univers hors du commun. Rachel Ertel

Et avant de nous quitter, à l'heure où la France entière soutient la Coupe du monde féminine de football, on vous propose de revenir sur l'histoire des supporteurs. Ce phénomène d'adhésion fiévreuse remonte en effet aux courses de chars et aux combats de gladiateurs de l'Antiquité. A l'époque déjà, l'ambiance surchauffée était singulièrement la même dans les gradins du Cirque de Rome et n'avait rien à envier à celle de nos stades... Bonne semaine !