Magnifique saison pour France Culture !

Avec 2,4% d’audience cumulée en semaine, soit 1 326 000 auditeurs quotidiens en semaine, France Culture bat un record absolu sur la vague et gagne 144 000 auditeurs en 1 an (+0,2 point vs avril – juin 2017).

Médiamétrie, avril – juin 2018 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

Une saison historique Avec 2,3 % d’audience cumulée en semaine, soit 1 262 000 auditeurs quotidiens en semaine, France Culture bat un record sur la saison septembre 2017 - juin 2018.

Médiamétrie, septembre 2017 – juin 2018 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

La saison 2017-2018 de France Culture se clôt sur des chiffres record tant sur les antennes hertziennes que numériques. Ces scores reflètent d’une proposition éditoriale unique, foisonnante et accessible sur tous les supports. Notre projet de développement permet à nos programmes de rencontrer les appétits en matière de connaissances, d’idées comme de créations. La culture et l’esprit d’ouverture en adéquation avec notre époque. Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Ces chiffres d’audience sont confortés par des résultats numériques exceptionnels (juin 2018)

23,3 millions de podcasts téléchargés, +42 % en 1 an

2,2 millions de vidéos vues, +95% en 1 an

1,4 million de fans sur Facebook

571 000 followers sur Twitter

France Culture, média global des idées, des savoirs et de la création, se décline sur tous les supports : radio en direct, réécoute sur le site, podcasts, vidéo, revue Papiers, événements en public, prix, éditions… pour aborder tous les thèmes dans tous les genres et toutes les disciplines, de l’information aux documentaires, des fictions aux débats, des magazines aux entretiens. Le monde vu par la culture.