Marc Weitzmann reçoit Yann Moix et Marie Gil dans Signes des temps

La publication du roman de Yann Moix Orléans (Grasset) provoque le premier emballement médiatique de la rentrée littéraire. Est-ce un signe des temps ?

Pour sa première émission de la rentrée 2019, Marc Weitzmann reçoit en direct Yann Moix, écrivain et auteur d’Orléans (Grasset) et Marie Gil, essayiste, romancière et spécialiste de la littérature française du XXe siècle, en particulier de Roland Barthes et d’André Gide.

Signes des temps par Marc Weiztmann – le dimanche de 12h45 à 13h30. Une nouvelle approche intellectuelle à la croisée de la culture et des enjeux de la société.