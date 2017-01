Marche des femmes, sondages, cours royale et Bertrand Bonello : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Donald Trump est maintenant officiellement le président des Etats-Unis, après une élection très controversée et entachée de propos sexistes. En signe de protestation, de nombreuses marches des femmes se sont organisées à travers le monde : à Washington, Los Angeles, Londres ou encore Paris. Ces marches, qui existent depuis 1789, ont pour but de réaffirmer la place des femmes dans la société. L'occasion, pour France Culture, de consacrer une journée à la condition des femmes dans le monde, des dirigeantes politiques aux militantes du MLF, sans oublier d'interroger, aussi, les grandes voix du féminisme. Très bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Philosophie du refuge. Les philosophes Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère se sont rendus dans la "jungle" de Calais, à Grande-Synthe, à l’ancien aéroport de Tempelhof à Berlin, autant de lieux où s’efforcent de vivre des individus en quête d’un refuge. De la ‘“philosophie de terrain”, pour faire un état des lieux du concept d’hospitalité et sur les conditions de vie faites aux plus fragiles. Une enquête philosophique sur la disparition de l’hospitalité politique, au profit des politiques de la peur. (La Grande table, 34 min)

X % des français pensent que les sondages sont une mauvaise idée. Les sondages politiques sont-ils dépassés ? Critiqués et mis à l’épreuve par les modifications profondes des comportements électoraux, les sondages sont désormais aussi concurrencés par le “big data”. Un éclairage important pour décrypter la campagne présidentielle. (L’Atelier du pouvoir, 44 min)

Menteur précaire. Paradoxalement, les dîplomés ont de plus en plus de mal à trouver du travail. Mustapha Belhocine, travailleur social, titulaire d’un master à l’EHESS confie ses difficultés à sortir de la précarité et raconte la spirale infernale que constituent les petits boulots. : “Au vu de mon parcours j'étais soit trop diplômé, soit pas assez. Alors j'ai commencé à mentir." (Les Nouvelles vagues, 59 min)

Mettre au monde dans la violence. "J'étais une truie qu'on était en train de saigner", raconte une des femmes interrogées dans cette émission, consacrée aux violences gynécologiques lors d'accouchements. De la parole méprisante à l'insulte, en passant par le refus à l'information ou des gestes autoritaires pratiqués sans consentement, la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, reste inacceptable. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

APPRENDRE

Caravane palace. Il fut un temps où les souverains d'Angleterre parcouraient chaque année ou presque leurs territoires. Leur cour était mouvante et cheminait au gré des envies du roi, de résidences de chasse en châteaux, d'abbayes en palais civils. Carte à l’appui, La Fabrique de l’histoire part sur les traces de Guillaume le conquérant, Richard Cœur De Lion et Aliénor d’Aquitaine. (La Fabrique de l'Histoire, 53 min)

Mangez votre bonheur. Choucroute, cornichons, pickles sont des aliments qui favorisent la bonne humeur, explique le professeur Lejoyeux. Pour diminuer la déprime ? Des crudités et des légumes, un appel à mettre de la couleur dans les assiettes. (On ne parle pas la bouche pleine ! 29 min)

Femmes sapiens. En explorant la manière dont la place des femmes, de nos jours, joue sur la vision des femmes dans la préhistoire, l'historienne Claudine Cohen démonte l’idée de l’invisibilité préhistorique des femmes. Elle invite ainsi à aborder cette période non pas comme celle des "origines naturelles" mais comme des contextes sociaux dans lesquels des hommes et des femmes ont vécu. (La Conversation scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Honni soit qui Mali pense. Avant d'être une chanteuse connue, Inna Modja fut d’abord la sixième d’une famille de sept enfants. Élevée au Mali, cette enfant terrible voulait tout faire, tout comprendre. Seule la musique l'apaisait : c'était, pour elle, un “mode d’expression libérateur”. Rencontre avec une mauvaise fille devenue femme pleine de sagesse. (Une vie d'artiste, 60 min)

Reprises réflexives. La chanteuse anglaise Flo Morrissey et le chanteur américain Matthew E .White signent un disque de reprises où la maîtrise évidente masque presque l’intelligence d’un programme plein de résonances. La reprise d'une chanson quasi-inconnue de Nino Ferrer, “Looking for you”, ressemble fort à un tube fleur bleue en puissance. (L'actualité musicale, 5 min)

Rétrospective introspective. Invité à l'occasion d'une rétrospective qui lui est consacré, Bertrand Bonello se confie au micro de Ping Pong. L'occasion - précieuse, trop rare - de parler de l’ensemble de son cinéma : de ses obsessions et de ses parts d’ombre, mais aussi de l’importance de la musique dans son oeuvre, lui qui dit écrire ses films comme des mouvements musicaux. (Ping Pong, 56 min)

LA CITATION

Pour comprendre comment l’ultralibéralisme et le communisme ont scellé leurs noces, le juriste Alain Supiot revient sur les origines de ce dernier dans Les Cours du Collège de France :

"L’édification du communisme a représenté la première tentative de bâtir un univers social à deux dimensions : celui du plan et de la planification, dans lequel le droit n’est plus qu’un instrument de mise en œuvre d’un calcul d’utilité collective."

