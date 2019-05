Matières à penser | « Inéliminables Ordalies » par Antoine Garapon

Inéliminables Ordalies

L’ordalie est un mécanisme très ancien utilisé pour mettre fin à un conflit ou pour établir la vérité sur un forfait. Elle consiste à soumettre un individu à une épreuve dont l’issue est censée être déterminée par des forces surnaturelles. Ainsi, un suspect doit prendre un fer rougi et l’on déduira de ses plaies s’il a dit la vérité ou menti. Dans d’autres cas, fort répandus au Moyen-Âge, l’issue d’un combat remplit la même fonction. Cette pratique a disparu en tant que telle mais elle n’en continue pas moins d’éclairer nombre de conduites contemporaines et l’imaginaire de notre époque.

Lundi 6 mai 2019

Les ordalies archaïques

Avec Raymond Verdier, anthropologue.

Les ordalies se retrouvent dans presque toutes les sociétés ; elles sont présentes dans la Bible comme dans l’antiquité romaine. Elles sont même en pleine recrudescence aujourd’hui dans certaines régions d’Afrique. Quelle en est la structure ? Comment expliquer une telle longévité ?

Mardi 7 mai 2019

Le jugement de Dieu au Moyen-Âge (et son effet sur l’évolution du procès de Common Law)

Avec Robert Jacob, historien,

Auteur de La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en occident (PUF, 2015)

L’ordalie judiciaire comme le jugement de Dieu, et encore plus son interdiction en 1215 par le concile de Latran, vont avoir un rôle déterminant dans la constitution de la justice occidentale, Robert Jacob nous en explique les méandres qui nous conduisent jusqu’au procès américain contemporain.

Mercredi 8 mai 2019

Addictions contemporaines et conduites ordaliques

Avec Marc Valleur, psychiatre.

La toxicomanie a pu être interprétée comme une interrogation du destin, une épreuve où les êtres frôlent la mort pour renaître et être autorisés à vivre, dans l’espoir d’être « justifiés » aurait-on dit dans un autre temps. Une même quête de sens se retrouve dans le jeu pathologique, voire dans l’addiction aux jeux vidéos, en suivant une sorte de désincorporation qui éloigne progressivement le risque vital.

Jeudi 9 mai 2019

La dimension ordalique des prises de risque par les adolescents

Avec David Le Breton, anthropologue,

Auteur entre autres de Passions du risque (Métaillé, 1991)

L’adolescence se caractérise par des conduites à risque et une certaine insouciance face à la mort. L’adolescent semble rechercher dans le risque la confrontation à une loi impitoyable qu’il ne trouve peut-être plus dans la société. Constat d’autant plus dérangeant que ces conduites extrêmes débordent de l’adolescence pour concerner aujourd’hui de plus en plus d’adultes.

Vendredi 10 mai 2019

La persistance de l’ordalie dans l’imaginaire culturel contemporain

Avec Erwan Lecœur, sociologue.

Le thème de l’ordalie est aujourd’hui souvent repris pour servir l’intrigue d’œuvres contemporaines qui s’inspirent directement d’anciennes mythologies : c’est le cas de la série à succès comme Game of Thrones ou de certains films. Ce thème a partie liée à la prégnance de la catastrophe qui impose une épreuve collective dont ne survivront – et seront ainsi justifiés – que ceux qui auront accepté la violence extrême pour survivre.

Réalisation : Anne-Pascale Desvignes