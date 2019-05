Matières à penser | « La modernisation du système de santé » par René Frydman 

« La modernisation du système de santé »

La santé bien que préoccupation prioritaire des français n’a pas été retenue dans le grand Débat. Elle s’y invite malgré tout en raison de la situation de notre système de santé qui se fragilise : grève des urgences, dépression des soignants, difficultés à se faire soigner dans certaines zones géographiques…. Et pourtant la recherche médicale avance à grands pas et annonce de véritables révolutions thérapeutiques. C’est dans ce contexte que la Loi Santé 2022 est justement discutée en ce moment à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Nous allons tenter d’éclairer les enjeux de la modernisation du système de santé en invitant certains acteurs de premier plan.

Lundi 27 mai 2019

Le virage informatique

Avec Céline Vigné, diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et de l'EHESP (Directeur d'hôpital), Mathias Dufour, consultant en stratégie dans le secteur public, ancien haut fonctionnaire, co-fondateur de #Leplusimportant et Jean-Philippe Alosi, directeur des Affaires publiques et gouvernementales (laboratoire pharmaceutique).

L’arrivée du numérique, de la robotisation et de l’intelligence artificielle va profondément modifier les pratiques des personnels de santé, la relation des patients avec leur médecin et donner des outils pour réorganiser les territoires de santé : réunissant la médecine de soins publics et privés, la médecine préventive de santé publique ainsi que la recherche.

Mardi 28 mai 2019

Actions santé au Sénat

Avec les sénateurs Alain Milon (Les Républicains) et Michel Amiel (La République en Marche) Président et vice-président de la commission des Affaires sociales du Sénat nous aborderons un état des lieux et nous écouterons leurs propositions sur les déserts médicaux, l’avenir de la médecine de ville, la fin du numerus clausus et de la nécessaire régionalisation de la Santé.

Mercredi 29 mai 2019

L’innovation médicale, version éthique

Avec Jean-François Delfraissy, président du Comité national Consultatif nous parlera des problèmes éthiques soulevés par la flambée des innovations thérapeutiques actuelles.

Jeudi 30 mai 2019

L’innovation des nouveaux médicaments a-t-elle un coût exorbitant ?

Avec Philippe Lamoureux et Thomas Borel respectivement Président et Directeur scientifique du LEEM (Les Entreprises du Médicament) qui regroupe les professionnels des entreprises du médicament opérant en France. Nous entrons dans le vif du sujet de l’innovation, son coût, ses projets et ses conséquences concernant l’organisation de la santé.

Vendredi 31 mai

Protection de l’enfance : sujets d’actualité

Avec Adrien Taquet, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, nous donnera sa position par rapport au programme santé pour les enfants (vaccinations, alimentation…) mais aussi sur les méthodes de PMA qui risquent fort de modifier les rapports à la parentalité.

