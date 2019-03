Matières à penser «Les conditions du débat » par Frédéric Worms

Les conditions du débat

A quelles conditions un débat est-il possible ? Ce n’est pas une question abstraite, au contraire elle détient la clé de la démocratie dans ses aspects les plus concrets et les plus actuels. Un débat ce n’est jamais direct et immédiat : mais cela passe par des moyens, un cadre, du pouvoir, des principes, de la contestation, des effets, des médiations de toutes sortes et bien sûr les médias. Il y passe non seulement toutes les questions mais toutes les relations d’une société, d’un moment, d’un monde, qui change vite. Le débat est nécessaire, mais pas à n’importe quelles conditions. Comment va-t-il se dérouler ? Qu’est-ce qui va en sortir ? Il est temps de débattre aussi de ses conditions qui sont nos conditions de vie.

Lundi 4 mars

Et l’argent dans le débat ?

Avec Julia Cagé

La question du financement de la démocratie n’est pas seulement un problème de transparence et de conflit d’intérêt, même si cette dimension est déjà capitale. C’est, plus profondément, un problème de représentation, ou si l’on veut de représentativité. Les financements privés ne sont jamais neutres. S’ils ne sont pas régulés, ils influencent l’agenda même des politiques et le contenu des débats. Ils masquent des enjeux invisibles. La question va donc chercher plus loin encore, comme le montre Julia Cagé au-delà de la strate preuve économique. Comment construire un parlement qui soit socialement représentatif et même socialement « paritaire » ? Comment construire un débat équitable, un débat entre égaux ? Parlons en aussi !

Mardi 5 mars

Vous avez dit liberté d’expression ?

Avec Denis Ramond

La liberté d’expression a toujours été à double tranchant : outil de résistance au pouvoir, mais parfois aussi outil de transgression des droits et de violence autoproclamée et revendiquée. Comment est-on passé aujourd’hui du premier versant de la lame, celle qui résiste, au deuxième, celle qui blesse et déchire? Dans « La bave du crapaud », Denis Ramond y réfléchit avec les outils de la science politique, et sur divers objets parmi lesquels les moins attendus comme la pornographie, qui permet de tester la frontière toujours critique entre l’abus de la liberté d’expression et l’abus de sa limite ou de sa censure. Les débats démocratiques sont toujours aussi des débats sur la limite des débats, et il faut s’en réjouir, car l’expression n’est pas un droit abstrait, mais une relation concrète et vitale.

Mercredi 6 mars

Vrais et faux complots ?

Avec Mathias Girel

Le doute est nécessaire et même vital, dans la science et dans la démocratie ; la critique aussi ; mais le soupçon généralisé et les « théories du complot » en sont le risque, la pathologie, qui rendent tout débat impossible. Comment distinguer entre le doute légitime et salutaire et le soupçon délétère et destructeur ? Entre la critique qui résiste aux manipulations et celle qui mine la confiance et même entre les faux complots qui sèment la haine et les vrais, car il peut y en avoir ? Par exemple, celui des industries du tabac aux Etats-Unis et ailleurs, pour masquer les maladies causées par leurs produits, et qui sont prouvées par la science. Toutes ces questions sont fondamentales. Mathias Girel y répond par la philosophie, la science, des méthodes précises, en politique aussi. On va au-delà des « théories du complot », et aussi de leur déploration vague, pour donner des critères et répondre aux défis d’aujourd’hui.

Jeudi 7 mars

Qui tranchera le débat ?

Avec Pierre-Henri Tavoillot

La démocratie, ce n’est pas seulement une question de peuple, mais aussi - son nom l’indique- de pouvoir. Comment concilier les deux ? Et, par exemple, dans un débat, la discussion et la décision, et même l’acceptation de la décision, c’est-à-dire l’obéissance ? Telles sont les questions qu’affronte Pierre-Henri Tavoillot et qu'il aide aussi à trancher. Car il faut trancher. Et la légitimité démocratique, avec ses critères, dont la reddition de comptes, l’élection et les contre-pouvoirs, y aide évidemment. De même faut-il aussi être précis sur la notion du « peuple », qui est un terme à plusieurs sens, et heureusement ! contre toutes les réductions faussement unifiantes et réellement violentes. Il en va ici comme dans les familles : il faut une maturité partagée, pour partager la vie.

Vendredi 8 mars

Comment éduquer aux médias ?

Avec Laurence Corroy

« Les médias » ce n’est pas seulement un pouvoir, contre lequel il faut se protéger, qu’il faut apprendre à critiquer, au risque chez certains de critiquer la démocratie elle-même, et ses contre-pouvoirs. C’est aussi, et de plus en plus, un espace d’expression, d’apprentissage de la création et de la parole publique. L’originalité de Laurence Corroy, c’est de montrer que « l’éducation aux médias », qu’il faut défendre dans toute l’éducation, passe par la critique, certes, d’un côté, notamment contre les stéréotypes, mais aussi par la participation et la création, de l’autre côté, qui sont l’antidote actif aux stéréotypes. On a raison de résister à la face sombre des anciens et nouveaux médias. Mais il ne faut pas oublier une éducation positive et active à leur usage. Les deux sont des conditions centrales du débat. L’éducation et la démocratie doivent passer par là.

Réalisation Anne-Pascale Desvignes