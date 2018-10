« Matières à penser » NOUVELLE FORMULE, une semaine, un producteur, un thème sur France Culture 22h15 - 23h

« Sexualité et société » - 2e volet par René Frydman du 22 au 26 octobre 2018

La sexualité interroge, passionne notre société parfois jusqu’à la saturation. Elle concerne chacun d’entre nous, à tout âge de la vie et sous tous les climats. La dominer ou en être victime : voici la question. Passion désir, plaisir, la sexualité dissociée de la reproduction, le corps objet, le bien… le mal se niche souvent dans ses méandres. Aussi après la première série « Sexualité et société » nous ouvrons un deuxième volet avec d’autres approches

Le professeur René Frydman a notamment produit pour France Culture de nombreuses émissions (Révolutions médicales, Les discussions du soir). René Frydman est spécialiste de la reproduction et du développement de l’assistance médicale à la procréation en France. Il a été membre du Comité National d’Ethique. Il est l’auteur de nombreux livres dont le dernier Le droit de choisir (Seuil, 2017).

Au programme

Lundi 22/10 : La danse du couple avec Serge Hefez psychanalyste et spécialiste de la thérapie de couple

Mardi 23/10 : La vie sexuelle en France avec la sociologue Janine Mossuz Lavau qui par le prisme de son enquête, réalisée en 2017, donne la parole aux 17-72 ans

Mercredi 24/10 : Séduction et soumission avec la philosophe Manon Garcia et Laure Murat, docteure en histoire, spécialiste de l’histoire culturelle qui interroge le harcèlement sexuel, la misogynie, tout un système patriarcal par le prisme du scandale Harvey Weinstein

Jeudi 25 /10 : Les jeunes à la découverte de leur sexualité, un obscur rejet du désir ou une addiction aux sites pornographiques. Deux extrêmes qui démontrent la difficulté de ne pas être obsédé par la performance ou la norme mais de respecter l’autre et de parler d’amour avec Yaelle Amsellem chercheuse à l’INJEP et Delphine Rideau directrice de la Maison des adolescents de Strasbourg

Vendredi 26 /10 : L’intimité en question avec Muriel Flis-Trèves, psychanalyste, organisatrice du colloque Gypsy sur l’intimité en danger (8 et 9 décembre 2018) et Fabrice Herrera, un des directeurs du livre paru chez Liber Intimité et secret dans les soins

Matières à penser, 22h15 – 23h en semaine : Depuis la rentrée de septembre 2018, l’émission Matières à penser, change de formule : ce rendez-vous quotidien avec un thème et un producteur-expert différent chaque semaine. Patrick Boucheron, Antoine Garapon, René Frydman, Dominique Rousset et Frédéric Worms déclinent ainsi en cinq dialogues un enjeu contemporain.