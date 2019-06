Matières à penser | « Tout va très vite : une année d’accélération » par Dominique Rousset

Tout va très vite : une année d’accélération

Pour la dernière série de « Matières à penser », cette saison, retour sur l’année 2018/2019 pour illustrer le sentiment, partagé avec nos invités, d’un emballement dans les différents domaines parcourus ces derniers mois, qu’il s’agisse de la Toile avec l’emprise des GAFA et les réseaux sociaux, de la dégradation rapide de la nature et du climat, soulignée par plusieurs rapports, des inégalités sociales et environnementales ou encore des formes nouvelles que prend le tourisme.

Lundi 24 juin 2019

La peur est-elle bonne conseillère ?

Avec Luc Semal, maître de conférences en science politique au Muséum national d’histoire naturelle.

“ L’afflux des migrants, la fragilisation de l’Union européenne, la montée des extrêmes-droites, les attentats terroristes, le Brexit, l’élection de Donald Trump… Tous ces phénomènes ont-ils un rapport, même lointain, avec la transition écologique ?” se demande Luc Semal, auteur de « Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes ». Sans doute pas directement mais, ajoute-t-il, peut-on raisonnablement penser la transition écologique en faisant abstraction de tous ces phénomènes ? S’il y a bien des raisons de s’inquiéter de l’état du monde, il nous faut aussi apprendre à faire de la place à la peur de façon positive… Démonstration.

Mardi 25 juin 2019

Éloge des sols

Avec Claire Chenu, enseignante en science du sol, AgroParisTech/INRA et ambassadrice spéciale auprès de la FAO, en 2015, pour l'année internationale des sols.

Nous parlons ce soir de l’épiderme de la terre : la petite couche à la surface de la planète, à l’interface entre la roche et l’atmosphère. Le lieu de rencontre du vivant et du minéral. Le sol est un sujet passionnant et méconnu. Il nous porte, il nous nourrit, il rend possible la croissance des plantes et l’équilibre des écosystèmes terrestres, il stocke le carbone et il reçoit l’eau des pluies. Il possède encore bien d’autres fonctions, toutes précieuses et déterminantes pour l’avenir des conditions climatiques. Les sols et la vie qu’ils abritent offrent des biens indispensables à notre survie et notre bien-être. A condition d’en prendre soin. Ce qui n’est pas le cas, ni en zone urbaine ni en zone rurale. Il est temps de réagir.

Mercredi 26 juin 2019

Eviter les glissades sur la Toile

Avec Dominique Cardon, sociologue des médias et des technologies de l’information et de la communication à Sciences Po. Directeur du Média Labo de Sciences Po.

Les travaux de Dominique Cardon portent sur les relations entre les usages des nouvelles technologies et les pratiques culturelles et médiatiques. Il questionne les transformations de l’espace public sous l’effet des nouvelles technologies de communication. Dans ces domaines comme dans ceux que nous explorons cette semaine, apparaît un sentiment de perte de contrôle, un vertige : les avancées technologiques, la puissance des grandes plateformes impressionnent et soudain un autre vocabulaire vient désigner ces relations complexes avec la Toile. L’enthousiasme se transforme en défiance envers Google, les réseaux sociaux porteurs de fausses nouvelles, les menaces de violation de la vie privée, les algorithmes trop curieux. Apprendre à vivre avec eux devient un défi à relever.

Jeudi 27 juin 2019

Je hais les voyages et les explorateurs !

Avec Saskia Cousin, anthropologue, maîtresse de conférence à l'Université Paris Descartes, au Centre d'anthropologie culturelle.

Clin d’œil à la première ligne énigmatique de Claude Lévy-Strauss dans « Tristes Tropiques », pour parler du tourisme au XXIème siècle. Partir près ou partir loin, mais partir… Pour faire comme les autres, pour aller à la rencontre de l’autre, pour retrouver beaucoup d’autres sur les mêmes lieux, dans le même temps. Pas de vacances sans quitter son chez-soi. Qu’est-ce que le tourisme aujourd’hui ? Quel sens donner à ces migrations saisonnières qui ne concernent plus les seuls Européens ? Le tourisme, un phénomène global aux implications multiples, peu étudié par les sciences sociales en France.

Vendredi 28 juin 2019

Climatiser la finance pour financer le climat

Avec Etienne Espagne, économiste, docteur en économie de l’environnement, actuellement au département de recherches de l’AFD (Agence Française pour le Développement).

Pour conclure la dernière série de la saison : « Tout va très vite, une année d’accélération », il sera question de finance, sans laquelle aucun programme sérieux de développement durable ne peut être envisagé. Problème : elle aussi s’est emballée, elle est pressée, elle veut des résultats rapides. Or, soutient Etienne Espagne, pour qu’un régime de croissance soit à la hauteur des défis de ce siècle, il doit être inclusif et soutenable. Il doit viser l’amélioration du bien-être social à travers les générations et engager le long terme. Les économies actuelles, soumises au cycle financier et à la structure du système énergétique sont fort loin de cet objectif.

