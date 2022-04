McKinsey, Ukraine, une gifle, Philippe Katerine et cybermenace : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : le scandale de l'affaire McKinsey à l'approche de l'élection présidentielle, les limites du boycott des artistes russes dans le cadre de la guerre en Ukraine et les répercussions du conflit sur les pays frontaliers, mais aussi une rencontre avec le "mignoniste" Philippe Katerine, une plongée dans les dessous des cybermenaces et quelques notes de piano hypnotisantes... 👇 Bonnes écoutes ! Pauline Petit

C'est dans l'actu : l'affaire McKinsey

• Crédits : SOPA Images - Getty

A moins de deux semaines de l'élection présidentielle, c'est une affaire plus qu'embarrassante. L’État aurait dépensé plus d’un milliard d’euros en 2021 pour acheter des prestations de conseils à des cabinets privés. De la santé à la défense, en passant par la justice et l’éducation, mais aussi l’économie ou les affaires étrangères, pas un ministère n’a échappé au déferlement des consultants. L’État est-il devenu consulto-dépendant ?

👨‍💰 L'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques (L'Invité(e) des Matins, 41 min)

🐒 Machiavel, McKinsey et la longue tradition du conseil (Carnet de philo, 4 min)

👔 Les cabinets de conseil au secours de l’Etat (Entendez-vous l'éco, 58 min)

⚖️ Qui pour encadrer le recours aux consultants privés dans le public ? (La Bulle économique, 3 min)

Le zoom de la semaine : la cybermenace

• Crédits : Getty

Des arnaques au CPF aux cyberattaques dans le conflit russo-ukrainien, dans nos sociétés ultra-connectées, les menaces venant du monde numérique font désormais partie du quotidien des individus, des entreprises et des Etats. Vol de données, rançongiciels, espionnage, sabotage… Découvrez comment l'on s'arme dans le cyberespace.

🔓 Mécaniques de la cybermenace (5 x 11 min)

📶📡Défense : la cyberguerre à nos portails (L'Invité(e) des Matins, 42 min)

🏴‍☠️ Pirates 2.0 (Cultures monde, 4 x 58 min)

C'est aussi dans l'actualité

• Crédits : Anatolii Stepanov - AFP

💣Aux frontières de la guerre en Ukraine. Si le conflit en Ukraine bouleverse les grands équilibres internationaux, ce sont dans les pays les plus proches de la guerre que ses conséquences se font le plus ressentir : accueils de réfugiés, alliances qui dérangent, crainte de la reprise de conflits figés... Aux frontières, comment résonne l'invasion russe ? (Cultures monde, 4 x 58 min)

🇷🇺 Malaise du boycott russe dans la culture. Parmi les sanctions contre la Russie, la question du boycott s’est posée dans la culture. Après une vague de déprogrammation d’artistes russes, certains regrettent l’obligation faite à ces derniers de se positionner officiellement. (Le Temps du débat, 37 min)

💧 Grande soif. Le printemps vient à peine de débuter et certains départements français sont déjà en vigilance sécheresse. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, plusieurs communes ont mis en place auprès de leurs habitants des restrictions d’eau. Pourquoi cette alerte survient-elle si tôt dans l’année ? (La Question du jour, 7 min)

🤦‍♂️ To gifle or not to gifle ? "Je suis contre la violence, mais…", ou comment la gifle infligée par Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars peut devenir un problème moral, et l'actualité people nous faire un peu philosopher. (Carnet de philo, 3 min)

Une rencontre : Philippe Katerine, du mignon dans un monde de brutes

• Crédits : © Gabriel de La Chapelle

😍 On connaissait le cute, le kawaï, voici le mignonisme ! Philippe Katerine présente en ce moment, non pas un nouvel album ou un nouveau film, mais des installations "mignonistes". Un courant esthétique que l'artiste défend également dans un livre. "Pour moi, l'expression par le mignonisme a été libératoire lors du confinement et de la frustration qu’il engendrait, confie-t-il dans Affaires culturelles. Le mignonisme, c’est quelque chose de visuellement mignon, c’est subjectif donc, mais il y a de quoi s’y retrouver, chacun voit son mignon à sa porte."

Philippe Katerine : "Tout ce que je fais, c'est pour ne pas rester seul"

Il est temps ...

• Crédits : Leon Morris/Hulton Archive - Getty

Vous avez tout juste 3️⃣ minutes…

🇫🇷 Moi, candidat. Au regard des élections passées, qu’apprend-on sur la manière de faire campagne ? Quelles qualités démontrer ? Et quelles erreurs éviter ? Les six commandements d’une candidature à la présidentielle, selon Frédéric Says. (Le Billet politique)

Vous avez 2️⃣8️⃣ minutes

🧳 Exil. "J'aime la France, mais je l'ai quittée". Souffrant du climat de suspicion qui pèse sur les Français de confession musulmane, surtout depuis 2015, ils ont décidé de s’expatrier. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 1️⃣ demi-heure

👩‍⚕️ Bilan de crise sanitaire. Revenant sur l'histoire des politiques de santé de ces cinquante dernières années, la philosophe Barbara Stiegler défend la santé publique "dans son lien indissoluble avec les libertés et la démocratie". (La Grande table idées)

Vous avez 4️⃣ heures

🎹 Repeat after Glass. La musique de l'Américain Philip Glass est partout : opéra, cinéma, publicité. Quatre émissions autour d'une pop star minimaliste aux notes hypnotisantes, qui a aboli les frontières entre musique populaire et musique savante. (Les Chemins de la philosophie)

Pour finir cette Session, on vous propose de (ré)écouter ce documentaire sur l'aphasie. L'annonce de la fin de la carrière de l'acteur Bruce Willis a récemment mis en lumière ce trouble du langage peu connu, qui toucherait pourtant 300 000 personnes en France.

Très bon week-end et à la semaine prochaine !