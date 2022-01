Mécaniques de la politique, vaccins et bonne fatigue : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : de l'actualité politique, un nouveau podcast des Mécaniques, des romans attendus, quelques bonnes résolutions de janvier et une nouveauté : un bouton pour s'abonner à la sélection à écouter de cette Session dans l'application Radio France. Très bonne année 2022. Pauline Petit

Le zoom de la semaine : politique

Cette semaine en politique : le long témoignage d'un ancien président de la République, une petite phrase choc du président en exercice, et le début du contrôle temps parole des candidats à l'élection présidentielle de 2022.

Mécaniques de la politique

Que se passe-t-il lorsque l’imprévu vient bousculer l’exercice de la gouvernance politique ? C’est l’enjeu du nouveau podcast original de France Culture, "Mécaniques de la politique". Dans cette première saison, François Hollande raconte la traque des terroristes de Charlie Hebdo, l’assaut de l’Hyper Cacher porte de Vincennes et la manifestation du 11 janvier 2015.

🔗 Mécaniques de la politique : François Hollande face au terrorisme islamiste (4 x 13 minutes)

Un président ne devrait pas dire ça ?

🔗 "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder" (Le Billet politique, 4 minutes)

Pluralisme politique, on vous écoute

🔗 Temps de parole politique : les règles sont-elles obsolètes ? (Le Temps du débat, 38 minutes)

C'est dans l'actu...

📌 Sans vaccin. Les non-vaccinés en France représentent, en janvier 2022, environ 5 millions d'adultes. D'un point de vue médical, quels risques supplémentaires encourt cette population par rapport à la population vaccinée ? (La Question du jour, 9 minutes)

📌 Violence au Kazakhstan. Un mouvement de contestation du pouvoir se propage dans le pays depuis le 2 janvier. A l'origine, la hausse des prix du gaz. Soutenues par la Russie, les autorités kazakhes ont répondu par des mesures de répression. (Les Enjeux internationaux, 12 minutes)

📌 Plutôt Houellebecq ou Vuillard ? Ils n'ont rien en commun sinon d'être des romans "événements" de cette rentrée littéraire de janvier : Une sortie honorable d'Eric Vuillard et Anéantir de Michel Houellebecq. Qu'en pensent nos critiques ? Quel livre choisir pour commencer l'année ? (La Grande table critique, 26 minutes)

📌 Le Capitole abîmé. Il y a un an exactement les partisans acharnés de Donald Trump, refusant de reconnaître l'élection de Joe Biden, s'étaient introduits de force dans le Capitole. Quelles leçons ? (L'Invité(e) des matins, 41 minutes)

📌 Déni cosmique. C'est l'un des contenus les plus vus de la plateforme Netflix. Don't look up, le dernier film d'Adam Mckay, se présente comme un récit d'apocalypse contemporain. (Signes des temps, 43 minutes)

Deux défis... pour la nouvelle année 💪

1️⃣ Janvier au sec. L’opération "Dry January", menée durant ce premier mois de l’année, vise à inciter à ne plus boire d'alcool pendant un mois.

🔗 Le Dry January face aux lobbies (Entendez-vous l'éco, 58 min)

🔗 Opération "Dry January" : pourquoi instaurer un mois sans alcool ? (La Question du jour, 9 min)

2️⃣ Ranger sa bibliothèque. C'est l'une des choses à faire avant de mourir selon Georges Perec : "ranger une fois pour toute sa bibliothèque". Comment faire ? Classer ses livres, placer tel roman à côté de tel autre, c'est tout un art.

🔗 Comment ranger sa bibliothèque (Sans oser le demander, 58 minutes)

🔗 Cinquante choses qu’il ne faut pas oublier de faire avant de mourir, par Georges Perec (Les Nuits de France Culture, 19 minutes)

Une rencontre : Michelle Perrot raconte l'histoire des femmes

Michelle Perrot revient sur la récente histoire des femmes, sa construction et ses évolutions. L'historienne mêle sa propre expérience, se voulant davantage médiatrice de ce récit que porte-parole.

🔗 Ecrire l'histoire des femmes (Les Nuits de France Culture, 1h05)

Il est temps

Vous avez 3 minutes...

📌 Heureuse fatigue. Mais ça veut dire quoi, au juste, "une bonne fatigue" ? (Le Pourquoi du comment : philo)

Vous avez 30 minutes

📌 "Chatouillis", sensations de "chaud-froid", tension "électrique"... Une enquête au pays des aphrodisiaques et des pressions libidinales. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 4 heures...

📌 Inceste. De la loi du silence à la prise de conscience collective, une série documentaire sur l'inceste, l'histoire de sa perception sociale et l'évolution de la prise en charge médicale et judiciaire des agresseurs. (LSD, La Série documentaire, 4 x 57 minutes)

Ou…

📌 Il y a de la joie. De la joie publique au siècle des Lumières à la quête d’un bonheur idéalisé, voici une histoire des émotions qui donnent le sourire. (Le Cours de l'histoire, 4 x 51 minutes)

Et nous nous quittons avec l'une des émissions que vous avez le plus partagées au cours de cette dernière semaine, un thème qui vous a fait réagir sur les réseaux sociaux : la détresse des chercheuses et chercheurs en France. Un phénomène banal mais peu reconnu, selon la docteure en neurobiologie Adèle B. Combes, autrice d'une enquête sur le sujet.

Bon week-end et à la semaine prochaine !