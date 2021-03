Mécaniques du journalisme, les accents français, Dietrich et un meilleur espoir : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Cette semaine, c’est un triste anniversaire que l’on célèbre. Voilà maintenant un an que la pandémie de Covid-19 a bouleversé profondément nos habitudes, nos modes de vie et notre façon d’appréhender le monde. Si les conséquences du confinement sur les étudiants ont été maintes fois abordées, qu’en est-il des plus jeunes ? Ce monde que nous trouvons si différent est en fait le seul que connaissent les bébés de 1, 2 ou 3 ans… Quant aux adolescents, ils ne semblent pas épargnés. On apprend cette semaine que le taux d'hospitalisation en service psychiatrique et le nombre de suicides sont assez inquiétants. Et si face à cette crise sans précédent, la culture était notre seule planche de salut ? Oublions l'espace d'un instant cette année "sans" et replongeons-nous dans un bon vieux classique, L'Amant ou La Princesse de Clèves, faites votre choix. Place aux savoirs ! Bonnes écoutes chères auditrices et chers auditeurs. 🎧 Alexia Colone

COMPRENDRE

Saison 5. Au printemps 2013, le journaliste du Monde Jean-Philippe Rémy et le photographe Laurent Van der Stockt vont passer deux mois au côté des rebelles sur le front de Jobar, un quartier de la capitale syrienne, Damas. Sur place, ils acquièrent la preuve que, malgré ses constantes dénégations, l’armée gouvernementale utilise des armes chimiques contre sa propre population. (Mécaniques du journalisme, 14min)

Réparer l'irréparable. La justice peut-elle seulement offrir réparation face à des actes aussi irrémédiables que l'esclavage, la colonisation, la Shoah, ou toute mort injuste ? Discussions autour de la complexe et indispensable question de l'irréparable. (Esprit de justice, 57 min)

Les Français sont-ils si rebelles ? Règles de sortie, adoption des gestes barrières… Les mesures sanitaires et les interdictions ont été très largement respectées jusqu’à présent. Le caractère réputé ingouvernable et réfractaire des Français n'est-il qu'un mythe ? Pourquoi avons-nous si bien accepté les règles ? (Le Temps du débat, 38 min)

APPRENDRE

Avec ou sans accent ? Historiquement, la France est un pays plurilingue. Ce n’est que récemment, depuis la Révolution, que le français a été imposé comme langue unique. Tandis que les langues régionales demeurent bel et bien vivantes, la manière de parler le français a évolué : qu’avons-nous fait de nos accents ? (Le Cours de l'histoire, 52 min)

Ticket gagnant. En 2019, les Français ont dépensé en moyenne 400 euros par an en jeux d’argent et de hasard. Une somme importante tirée vers le haut par les joueurs aux pratiques dites "excessives", mais qui révèle tout de même les espoirs qu'ont de nombreux joueurs de gagner la fortune sur un coup de chance. (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

Dernière révolution française. Le 18 mars 1871, une émeute éclate à Montmartre alors que l’armée tente de s’emparer des canons de la Garde nationale. La Commune de Paris est déclarée dans la foulée tandis que le gouvernement et l’Assemblée nationale fuient Paris pour s’installer à Versailles. Une guerre civile commence entre deux conceptions de la République en France. (LSD, La Série documentaire, 55 min)

(RE)DECOUVRIR

Il était une voix. Des petits cabarets de Berlin aux grands plateaux d’Hollywood, avec ses films, sa liberté, ses amours rocambolesques, Marlene Dietrich aura traversé le siècle avec un atout majeur pour envoûter : sa voix. (Le Réveil culturel, 22 min)

D'ici et d'ailleurs. Cinéaste américano-islandaise-montreuilloise, Sólveig Anspach, occupe une place à part dans le cinéma français. Ses films telluriques et gracieux sont portés par une curiosité profonde, un talent pour dessiner des personnages singuliers et une capacité d’observation et d’émerveillement sans faille. (Toute une vie, 58 min)

Pape du trash. Entretien avec le cinéaste, acteur et scénariste américain John Waters. En se servant de sa ville natale, Baltimore, comme d'un extraordinaire et monstrueux vivarium, il a su donner, depuis les années 1960, une vision corrosive et dévastatrice, transgressive et roborative de l'American way of life. (Mauvais genres, 58 min)

LA CITATION

Lors de la 46e cérémonie des Césars vendredi 12 mars, le comédien et réalisateur Jean-Pascal Zadi a été sacré meilleur espoir masculin pour son film Tout simplement noir. Il était l'invité de Marie Richeux dans l'émission Par les temps qui courent :

Avant, je me considérais plutôt comme quelqu’un de la marge, et je trouvais ça normal, alors que maintenant, j’ai l’impression que la marge fait partie du tout, et qu’il n’y a pas à s’auto-exclure : tout le monde a sa place dans la société française. Je pense que depuis dix ans, le monde a changé, on s’habitue à voir des visages différents à la télé, dans les pubs, il y a des paroles qui ont été prises et qui maintenant sont écoutées. Ça a été très vite, et je ne m’attendais pas à un tel changement. Moi, j’étais préparé à rester dans la marge très longtemps, et apparemment ça évolue lentement, mais ça évolue quand même. Je pense comme Dany Laferrière qu’"il faut faire confiance au temps long".

Et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, ici s'achève la Session de rattrapage du samedi 20 mars. Mais pas de panique, il serait cruel de vous abandonner en plein week-end sans quelques idées ciné… Au programme, deux films : La Voix humaine de Pedro Almodovar et THX1138 de Georges Lucas. À la semaine prochaine !