Mécaniques du journalisme - Saison 4 : L'affaire Fillon

Affaires Cahuzac, Benalla, Lux Leaks et aujourd’hui Fillon, Mécaniques du journalisme est une collection de podcasts originaux qui met à jour le travail des journalistes, loin des idées préconçues, en s’appuyant sur les récits de ceux qui ont mené les enquêtes et révélé des affaires contemporaines qui ont eu un fort impact sur la vie démocratique.

Dans la saison 4, Isabelle Barré et Hervé Liffran, journalistes au Canard Enchainé, racontent à Elise Karlin leur enquête sur l’affaire qui bouleversa la campagne présidentielle de 2017 : l’affaire Fillon.

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Elise Karlin, réalisée par Thomas Dutter, en ligne dès le jeudi 4 février sur franceculture.fr et l’application Radio France

Le 25 janvier 2017, Le Canard Enchaîné révèle que Pénélope Fillon, épouse de François Fillon, candidat des Républicains à la présidentielle, a cumulé plusieurs emplois très bien rémunérés pendant des années, dont celui d’assistante parlementaire de son mari alors député. Emplois réels ou emplois fictifs ? Le parquet national financier ouvrira une enquête tandis que de leur côté, les journalistes du Canard poursuivent leurs investigations et mettent à jour un véritable système qui dure depuis 1981… Le travail des journalistes va révéler le double visage d’un homme, faisant de la probité et de l’honnêteté un signe distinctif pendant toute sa campagne alors qu’il mène en réalité grand train. Refusant de renoncer à la course à la présidence, François Fillon sera éliminé dès le premier tour du scrutin le 23 avril 2017.

EPISODE 1 : UN CANDIDAT QUI CACHE BIEN SON JEU

En novembre 2016, François Fillon remporte la primaire, après avoir éliminé Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ; il devient le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle. Comme avant chaque scrutin élyséen, Le Canard Enchaîné décide de passer tous les candidats « au scanner » ; trois journalistes, Isabelle Barré, Hervé Liffran et Christophe Nobili commencent donc à enquêter sur François Fillon. Est-il réellement l’homme qu’il prétend être ?

EPISODE 2 : PENELOPE FILLON, DE L’ASSEMBLEE NATIONALE A LA REVUE DES DEUX MONDES

Intrigués par l’incohérence entre les revenus officiels déclarés à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique et le train de vie du couple Fillon, les journalistes du Canard décident de regarder d’un peu plus près les sources de revenus. La piste du cabinet de conseil tourne court. En revanche, ils se rendent compte que Pénélope Fillon cumule des emplois à plein temps…

EPISODE 3 : LA CHUTE DE LA MAISON FILLON

L’affaire Fillon éclate après la parution du premier article du Canard Enchaîné. Elle prend très vite de l’ampleur, alimentée par Fillon lui-même : sa défense plus que maladroite donne aux journalistes de nouvelles pistes d’enquête. C’est un véritable système d’abus de biens sociaux que l’hebdomadaire satirique met petit à petit à jour.

EPISODE 4 : FRANCOIS FILLON DROIT DANS SES BOTTES

A plusieurs reprises avant le premier tour, François Fillon a évoqué un « complot » et dénoncé l’existence d’un « cabinet noir » dédié à sa perte. Une thèse que les journalistes du Canard Enchaîné n’ont jamais prise au sérieux : pour eux, Fillon a été son propre procureur, conduit à sa perte par l’accumulation des mensonges et par un trop grand hiatus entre l’image qu’il entretenait et la réalité de sa personnalité. Ce que confirmera son procès, en juin 2020.

