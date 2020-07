MEDIAMETRIE 2019-2020 : saison record pour France Culture

France Culture signe une nouvelle fois un excellent résultat dans le contexte de cette vague Médiamétrie si particulière. Les auditeurs plébiscitent en toutes circonstances la chaîne des savoirs, des idées et de la création et France Culture réalise une saison record.

Sur la saison, avec une audience cumulée de 2,9% et 2,4% de part d’audience, France Culture rassemble 1 563 000 auditeurs par jour.

Les excellents résultats de France Culture toute cette saison témoignent de l’adhésion grandissante des publics toujours plus importants et plus divers à l’offre éditoriale de la chaîne. Avec la crise sanitaire, les derniers chiffres d’audience de France Culture ont confirmé l’adéquation de ses programmes de fond avec les aspirations des auditeurs. Le catalogue des émissions, la détermination et la créativité des équipes ont permis de proposer quotidiennement une offre en soutien à l’éducation nationale et aux besoins des publics scolaires et universitaires.

Les Matins (Guillaume Erner et la Rédaction de France Culture) continuent d’être un rendez-vous d’actualité et d’entretiens plébiscité avec 632 000 auditeurs quotidiens

Nos offres de références rassemblent toujours plus d’auditeurs quotidiens notamment Les Chemins de la philosophie (374 000 auditeurs quotidiens), CultureMonde (339 000 auditeurs quotidiens), La Grande table (près de 500 000 auditeurs quotidiens), Les Pieds sur terre (262 000 auditeurs quotidiens) et Entendez-vous l'éco ? (212 000 auditeurs quotidiens)

L’audience numérique de France Culture continue de progresser avec 14,4 millions de visites en moyenne mai-juin, 30 millions d’écoutes à la demande en moyenne mai-juin et 10 millions de vidéos vues en moyenne mai-juin.

