La Croix, France Culture et franceinfo invitent les citoyens à débattre. Le mardi 19 février 2019 de 19h15 à 22h30 au Beffroi de Montrouge à Montrouge

Le 32e baromètre La Croix-Kantar le prouve : la confiance des Français dans les médias est au plus bas. Ils ne croient pas que les événements se passent tels que les médias les racontent, et seul un quart des sondés juge que les journalistes sont indépendants du pouvoir et de l’argent.

Cette défiance questionne les professionnels de l’information au quotidien dans leurs pratiques journalistiques. Aussi, fort du grand élan impulsé par le débat national, La Croix, franceinfo et France Culture, ont fait le choix de s’associer pour une grande soirée-débat : Médias, Citoyens, et si on se parlait ?

Il s’agira d’une soirée d’échange entre citoyens et professionnels des médias qui visera à trouver des solutions concrètes pour sortir de l’ornière et aider lecteurs, auditeurs, internautes et téléspectateurs à retrouver la confiance perdue.

Cette soirée-débat gratuite à laquelle plus de 200 citoyens sont invités à échanger avec une quinzaine de journalistes de La Croix, France Culture et franceinfo.

Pour s’y inscrire, les participants sont invités à se rendre sur la page suivante

>>> www.la-croix.com/debatmedias

La soirée, lancée par le maire de Montrouge, Etienne Lengereau, sera animée par Hervé Gardette, producteur du Grain à moudre sur France Culture.

Le débat sera ensuite introduit par Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Guillaume Goubert, directeur de La Croix et Vincent Giret, directeur de franceinfo.

Mardi 19 février de 19h15 à 22h30

Le Beffroi de Montrouge, 43 avenue de la République, 92120 MONTROUGE

Métro Mairie de Montrouge Ligne 4, Bus RATP lignes 68, 126, 128 Arrêt Mairie de Montrouge Métro