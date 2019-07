Meilleure progression radio pour France Culture

1 472 000 auditeurs quotidiens dont 210 000 nouveaux auditeurs

France Culture réalise la meilleure progression radio sur la saison avec +17% d'A.C. Elle signe une saison historique avec 2,7% d’A.C. ce qui représente 1 472 000 auditeurs quotidiens dont 210 000 nouveaux auditeurs . Elle réalise également la meilleure vague avril-juin de son histoire avec 2,7% d’audience cumulée (+0,3).

Ces chiffres d’audience s’accompagnent d’excellents résultats numériques avec 22,9 millions de podcasts et 9,5 millions de visites tous supports (septembre 2018- juin 2019) soit une augmentation de 30% en 1 an.

Meilleure vague avril-juin 2019

France Culture bat un record historique sur une vague avril-juin avec 1 457 000 auditeurs quotidiens, soit 131 000 nouveaux auditeurs en 1 an (+10 %). L’audience cumulée atteint 2,7 % (+ 0,3 point en 1 an). Un autre record est à signaler : la Part d’Audience à 2.2% qui progresse de 0,3 point en 1 an.

Médiamétrie, avril –juin 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

Saison historique septembre 2018-juin 2019

France Culture signe une saison record avec 2,7 % d'audience cumulée ce qui représente 1 472 000 auditeurs quotidiens, + 210 00 nouveaux auditeurs (+17% d'A.C.).

Médiamétrie, septembre 2018 –juin 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

Je suis très fière des résultats exceptionnels obtenus durant cette vague mais aussi sur toute la saison par France Culture. Avec 0.4 point d’augmentation de septembre à juin (+17%), France Culture s’impose comme la radio qui a le plus progressé en France cette année. C’est la preuve de l’adéquation de notre offre avec l’appétit de l’époque pour la culture et la connaissance. Oui, la culture est un signe des temps. Guillaume Erner et la rédaction avec une matinale très axée sur l’éclairage des enjeux contemporains par les idées, la mi-journée avec l’actualité de la culture, des essais et un grand journal d’information (Olivia Gesbert / Thomas Cluzel) progressent de façon impressionnante. Ces résultats sont aussi la marque de notre stratégie de développement numérique, audacieuse et créative. A la rentrée, la nouvelle grille, avec des nouveautés considérables, proposera aux auditeurs d’élever davantage encore la promesse qui est la nôtre. Sandrine Treiner,

Directrice de France Culture

Ces chiffres d'audience sont confortés par d'excellents résultats numériques au cours du trimestre

Record historique : 24,3 millions de téléchargements de podcasts mai 2019 (source : Médiamétrie eStat)

9,6 millions de visites tous supports par mois en moyenne sur avril-juin 2019, soit +32% en un an (source : ACPM, classement des sites et applications)

5,9 millions de vidéos vues par mois en moyenne sur avril-juin 2019, soit x3,2 en un an (source : plateformes partenaires)

5,6 millions d’écoutes live par mois en moyenne sur avril-juin 2019 soit +22 % en un an (source : ACPM, classement des radios digitales)

9,6 millions de visites tous supports + 32% en un an (ACPM avril- juin 2019)

1,6 millions de fans sur Facebook

617 000 followers sur Twitter