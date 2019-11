Michelle Perrot, Révolution, Gérard Philippe et averroïsme : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir gratuitement par email chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, l’historienne et militante féministe Michelle Perrot s’exprimait sur les mobilisations contre les violences faites aux femmes, l’enfant terrible de la mode Olivier Rousteing se confiait sur la recherche de ses parents biologiques et Jérôme Garcin racontait les engagements et les dernières années du comédien Gérard Philipe, mort il y a 60 ans. À l'occasion de l'ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, on s’interrogeait sur la façon de raconter les enjeux contemporains du monde actuel, même les plus sombres, concrètement, sans passer par la voix enchantée d’un énigmatique Petit Prince… Une semaine radiophonique également marquée par une grève qui a touché notre antenne, grève dont vous pouvez retrouver les raisons et les enjeux ici. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

COMPRENDRE

• Crédits : Prod DB Films du Losange – Gaumont

Révolution française : des complots à en perdre la tête. On a beau soutenir que le Roi a été enlevé… personne n’y croit : Louis XVI s’est enfui dans le plus grand secret pour organiser une contre-révolution avec l’aide de "l’étranger". Les complotistes en sont persuadés, cette fuite est la preuve qu’il y a des intrigues et machinations organisées au sommet de l’État. Pour les comploteurs ou supposés tels, on demande la guillotine ! (Mécaniques du complotisme saison 4 : la Révolution française à la croisée des complots, 3x15 min)

Voyage pontifical en Asie. Mercredi, le Pape François rentrait d’un voyage d'une semaine au cours duquel il a visité la Thaïlande et le Japon, un pays dans lequel il rêvait autrefois d’être missionnaire... Quelle est la diplomatie du Saint-Siège pour le continent asiatique ? (Cultures monde, 58 min)

Classe moyenne sans moyens. Les contours de la catégorie sociale qu’on appelle “classe moyenne” sont parfois difficiles à appréhender. Ses maux, eux, sont mieux connus : la baisse des emplois, la hausse des prix de l’immobilier et la stagnation du pouvoir d’achat. Alors que la classe moyenne rêve d’une véritable ascension sociale, son espoir se heurte au ralentissement de l’économie et à l’urgence de la transition écologique. (Entendez-vous l’éco, 58 min)

Conter l’effondrement. La littérature jeunesse ne se limite pas aux contes de fées, bien au contraire. Le monde de demain y est déjà raconté, même dans ses aspects les moins enchantés. Le réchauffement climatique, la crise écologique ou la possibilité d’un grand effondrement : tout peut être traité, avec justesse, pour la jeunesse. (La Grande table Idée, 35 min)

APPRENDRE

• Crédits : De Agostini / DEA / G. DAGLI ORTI - Getty

Relations fratricides. Comment des frères de sang peuvent-ils devenir frères ennemis ? Le christianisme fait de la relation fraternelle un idéal exemplaire des bonnes relations humaines, alors même que les textes bibliques abondent en récits de conflits fraternels. Règlements de comptes, alliances, trahisons et réconciliations, les petites histoires de fratries rythment les mythes et l’Histoire. (Le Cours de l’histoire, 52 min)

Averroès, “le Commentateur”. Averroès ou Ibn Rushd était juriste et médecin. Il est surtout un célèbre philosophe musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle, souvent cité pour évoquer le passage du monde grec au monde chrétien, par la voie de ses commentaires d’Aristote. Explorez une pensée qui a longtemps fait l’objet de contresens. (Une vie, une œuvre, 58 min)

Six pieds sous terre. À Orléans, sous les trottoirs de la rue de la Porte Saint-Jean, des inhumations ont été découvertes, à l'écart de tout cimetière connu. La position de ces corps de femmes révèle qu’elles auraient pu être enterrées vivantes. Selon certaines sources, il existait des châtiments tels que la peine d'ensevelissement vivant, appliquée en cas de vols, meurtres ou adultères… Que s’est-il passé ? (Carbone 14, 29 min)

Cap sur le capitalisme. Quatre siècles de capitalisme nous regardent. Comment changer de modèle économique ? Les sciences sociales s’emparent de cette question, de plus en plus prégnante dans la société civile et le débat public. (Matières à penser, 43 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : STF - AFP

Gérard Philipe, sans masque. “Sa démarche était évidemment politique, engagée, militante. Cette idée selon laquelle on s'adresse d'abord à ceux qui ne savent pas ce qu'est une tragédie ou une comédie de Musset, c'est une mission qui a marqué des gens à vie”. À l’occasion des soixante ans de la disparition du comédien, Jérôme Garcin retrace le parcours de cet éternel jeune homme. (La Grande table culture, 26 min)

Moderne primitivisme. Le courant primitiviste, une invention ? L’histoire des primitivismes se confond avec celle des avant-gardes. En cela, elle serait la manifestation d’une pensée critique de la modernité. Picasso, Matisse, Braque ou Gauguin refusent l’ordre moral bourgeois, pour la liberté des corps, la vie dans la nature, la singularité de l’individu. C’est la thèse que soutient l’historien et critique d’art Philippe Dagen dans son dernier essai, Primitivismes, une invention moderne, publié chez Gallimard. (Avis critique, 19 min)

Dessine-moi un Petit Prince. Une redingote militaire vert pomme et un petit nœud papillon rouge : c’est Le Petit Prince, un enfant qui jardine des étoiles, ramone des volcans et apprivoise un renard dans le désert... Un personnage finalement bien étrange qu’ont décidé de comprendre Charles Dantzig et Alexis Brocas. (Personnages en personne, 19 min)

LA CITATION

• Crédits : Miguel MEDINA - AFP

Cette semaine, la citation nous vient de l'historienne et militante féministe Michelle Perrot. Elle était l’invitée de Caroline Broué dans les Matins du samedi à l’occasion de la publication du Chemin des femmes (Robert Laffont), sélection de textes issus de ses travaux consacrés aux ouvriers, aux marges et à l’histoire des femmes. Elle s’exprimait à propos des marches contre les violences faites aux femmes et le Grenelle contre les violences conjugales :

Ce qui est intéressant avec les mobilisations qui se créent depuis quelques années, c’est que c'est la sphère intime qui est sur le devant de la scène, c’est-à-dire, toutes ces choses qu’on n'osait pas dire avant parce que c’était le monde du pouvoir de l’homme.(...) Il est très important de comprendre et de prendre conscience que les violences faites aux femmes sont absolument liées à la domination masculine. C'est une espèce de dérèglement de ce qui est admis. Michelle Perrot

Pour finir cette session de rattrapage, souvenons-nous de (ou découvrons) cette rencontre électrique entre le sociologue Pierre Bourdieu et les habitants du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, il y a tout juste 20 ans. À cette occasion, il avait notamment livré une retentissante définition de la sociologie : “Je dis souvent que la sociologie est un sport de combat. On s’en sert pour se défendre, essentiellement, on n’a pas le droit de s’en servir pour faire des mauvais coups.”

À la semaine prochaine.