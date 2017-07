Mme de Staël, alimentation, girafe : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

après une semaine riche en Avignon, les temps forts de la Grille d'été se poursuivent avec le début de nos Grandes traversées qui marchent cette semaine sur les traces - parfois escarpées, du grand peintre Paul Cézanne. Tandis que débute également la toute récente série de conférences données par Michel Onfray à Caen, où il continue à explorer le cosmos en se penchant sur la perception des animaux en philosophie, ancienne et récente. Comme un pied de nez, avec un long cou, on pourra donc s'attacher au touchant périple d'une girafe nommée Zafira, l'une de nos Brèves histoires de la culture. Et retomber en enfance avec le paon de Marcel Aymé ou les oies sauvages de Selma Lagerlöf. Bons voyages ! Antoine Lachand

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : societe-cezanne.fr

Des toiles qui parlent. Aborder Cézanne par la face Nord pour fuir des clichés provençaux et passer à la loupe le désir, le regard ou la rugosité du peintre mort en 1906... A travers la Sainte-Victoire et ses ombres inversées, les invités (parmi lesquels on peut citer Philippe Sollers) évoquent dans le deuxième épisode de cette série la question du masculin-féminin chez le peintre, ses Baigneuses qui n’en étaient pas, ou encore ce qu’on a appelé sa “période couillarde”. (Grande traversée "Cézanne, absolument”, 5x108 min)

Ondes sur ondes. “Les fous du son” vous plonge en cinq temps dans les inventions sonores qui ont façonné notre oreille. Une histoire de la musique se dessine au fil de ces inventeurs quand Laurent de Wilde raconte en mots et en musique les ondes, de Martenot à l’acte de naissance officiel de la musique électronique, derrière le pupitre à antennes du génial Lev Termen, ou encore à travers le succès fulgurant des orgues Hammond dès leur invention, en 1935. (Les Séries musicales, 5x58 min)

Iconoclaste baronne. Napoléon et Madame de Staël s’étaient choisis en adversaires réciproques. La femme de lettres, iconoclaste mais baronne, fille du ministre Necker et exilée outre-Manche, intellectuelle avant la lettre, demeurera une figure de la pensée libérale du XVIIIe siècle. Michel Winock rend hommage à cette personnalité d'exception. (Avoir raison avec Madame de Staël, 5x29 min)

Le cosmos et moi. Comment devient-on ce que l’on est ? Par quoi se retrouver avec le monde ? C’est ce qu’interroge, depuis la tribune de son Université populaire, à Caen, le philosophe Michel Onfray qui entame cette émission quotidienne intitulée “Brève encyclopédie du monde” par une autobiographie existentielle. (Brève encyclopédie du monde, 5x59 min).

Contre-enquête. “Estelle disparue”, c'est le feuilleton en 40 épisodes qui court tout l’été sur France Culture pour revenir sur la disparition non élucidée de cette petite fille de 9 ans, du côté de Guermantes il y a 14 ans. Cette semaine, vous pouvez suivre le chapitre 3, et les pistes déployées par Corinne Hermann, l’avocate de la famille, qui a cherché à mener une contre-enquête alors que la police piétinait, négligeant parfois des indices d’importance. (Estelle disparue, Chapitre 3, 5x10 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

• Crédits : FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY - AFP

Miam miam. Manger lentement, ne pas mélanger certains aliments, limiter le sucre bien sûr et... le jeûne séquentiel ! "30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus" lance le Dr Frédéric Saldmann dans un entretien qui regorge de bons conseils pour bien manger. (Le Sens des choses, 1h)

Toujours verte. Deux cents ans après sa mort, les sept romans de Jane Austen n’ont pas cessé d’irriguer un imaginaire collectif, une vision des rapports de classe comme des rapports de genre, et un horizon narratif. Une communauté, les “janeites”, s’est formée autour de ses romans et de ses personnages. Redécouvrez la contemporanéité d’Austen à travers cette émission des “Matins” qui lui était consacrée. (L'Invité culture, 20 min)

Espace mental. Le silence, la lecture, l’usage vertueux de la solitude ou encore la marche… Chaque matin, Christophe André invite les auditeurs à explorer une technique, une question, une pratique pour renouveler le lien avec soi-même. Cette semaine, écoutez-le notamment évoquer la méditation, alors que les Français sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la pleine conscience. (La Vie intérieure, 5 min)

LA CITATION

Le temps d’une masterclasse depuis le Centre Pompidou, écoutez le plasticien Xavier Veilhan évoquer ses intuitions, son travail en équipe, l’usure future du pavillon français qu'il présente à la Biennale de Venise... ou encore, comment on parle toujours de lui comme d’un “jeune artiste”, à 54 ans ! (Les Masterclasses, 1h)

Quand on fait une exposition, il ne faut pas avoir le galeriste ou le conservateur avec soi : il faut avoir le pompier. J'essaye de m’immerger dès le départ dans la contingence. Savoir où sont les gens dans un lieu, comment ils arrivent, si leur manteau va être mouillé. Me fondre dans le conditionnement qui sera le leur.

En attendant, si vous piaffez avant le nouvel épisode de la saison en cours de la série “Game of Thrones”, ne vous rongez pas les sangs, essayez-vous plutôt à ce quizz philosophique : êtes-vous plutôt Stark ou Lannister ? Faites-vous partie de la famille des déontologistes ou bien des conséquentialistes ? Exercez bien votre philosophie morale avec France Culture, très bon week-end.