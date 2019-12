Mobilisations sociales, Anna Karina, Brigitte Tornade, et livres de Noël : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Ça y est Noël approche à grand pas, le mois de décembre a filé, vous ne l'avez pas vu passer. Peut-être parce que les temps ne sont pas vraiment à la fête. Cet hiver, même votre collègue n'a pas respecté la tradition du pull le plus moche de l'année. Alors pour se mettre un peu de baume à l'âme, rien de mieux que la lecture. Les productrices et producteurs de France Culture vous ont concocté une sélection de bandes dessinées et de livres. Vous en demandez plus ? Pour relativiser et se sentir moins seul, rien de mieux que d'écouter la réjouissante vie de Brigitte Tornade, qui elle aussi tente d'oublier son quotidien pendant les fêtes. Enfin, pour toutes celles et ceux qui auraient perdu foi en l'humanité, faisons un détour par la Bretagne dans cette école alternative, où bénévoles et migrants font perdurer l'esprit de Noël -le vrai ? La solidarité. Bon week-end et bonnes fêtes à tous ! Emilie Balla

COMPRENDRE

La réforme à quel prix. Cette semaine, les manifestants étaient encore plus nombreux à battre le pavé que la semaine dernière. Mais l’exécutif garde le cap et défend un texte qu'il présente comme juste. Ce n'est pas l'avis de l'économiste Daniel Cohen, l'un des invités de la journée spéciale "En raison d'un mouvement social...), pour qui cette réforme des retraites est "un énorme gâchis." (L'Invité des matins, 42 min)

Ladj Ly, le poison des mots. Au moment où Les Misérables était annoncé en pré-sélection pour l’Oscar du meilleur film étranger, le passé judiciaire de son réalisateur Ladj Ly refaisait surface. Plus précisément, l'exhumation d'une condamnation. (La Théorie, 3 min)

Le chantier de Jean-Michel Blanquer pour l'Education nationale. Les enseignants seront-ils les grands perdants de la future réforme des retraites ? Le ministre réfute cette analyse et promet, au contraire, une stabilité du montant des pensions et même une revalorisation de celles-ci. (L'Invité des Matins, 19 min)

APPRENDRE

Comment "Réparer les vivants”. Comment annoncer la mort d’un proche ? Comment aborder le prélèvement d’organes ? Comment vivre avec le cœur d’un autre ? Des questions extrêmement difficiles au cœur du film Réparer les vivants. (Matières à penser, 44 min)

Matière molle et biophysique. Il existe tout un spectre de fluides de la vie courante qui ont des propriétés très spécifiques et pour lesquels on arrive à faire des descriptions assez générales. Comment ces recherches peuvent-elles être appliquées à l’étude des cellules cancéreuses ? (Les Cours du Collège de France, 58 min)

ORTF, la grève à contretemps. Dix-huit ans après le fameux appel du 18 juin 1940, c'est à nouveau par la radio que le général de Gaulle va mobiliser ses troupes ce 30 mai 1968. Si la grève s'arrête progressivement dans les entreprises, elle se poursuit à l'ORTF, où les salariés demandent l'indépendance. (LSD, la série documentaire, 55 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Dans les yeux d'Anna Karina. De son enfance à Copenhague à son arrivée à Paris à 17 ans, jusqu'à sa rencontre avec Godard puis Gainsbourg, Anna aura été faite d'intensités, elle qui aimait tout. En hommage à l'actrice décédée le 14 décembre dernier, nous vous proposons de réécouter un entretien de 2016. (Backstage, 1h)

Electre/Oreste à la Comédie-Française. Arrêtons-nous sur la mise en scène par Ivo van Hove de la célèbre tragédie grecque, qui a fait salle comble. Un spectacle organique, rythmé et violent, dont le public un peu estomaqué ponctue les péripéties sanglantes comme on suit un épisode de Game of Thrones. (Signes des Temps, 45 min).

Des yeux, une bouche... Les fascinantes peintures de Jean-Luc Blanc présentent des visages qui semblent venir de loin : ces figures nous arrêtent et semblent nous intimer l’ordre de les regarder, voire de les entendre. À découvrir dans l'exposition Futur, ancien, fugitif. Une scène française au Palais de Tokyo à Paris. (Les Carnets de la création, 4 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient du dessinateur Albert Uderzo, connu pour être l'un des pères d'Astérix, à l'honneur dans le Réveil culturel (26 min). Astérix, dont une adaptation de la Zizanie en concert-fiction est diffusée ce dimanche....

On se foutait pas mal du deuxième co-auteur que j'étais, qui était perdu dans l'ombre. Ça m'a donné un coup de pouce extraordinaire, je me suis dit puisqu'on ne me reconnait pas, je vais tout faire pour me faire reconnaître.

Pour finir cette Session de rattrapage, coup de projecteur sur le dernier opus de la saga Star Wars. Aux sources de ce succès, on ne trouve pas la Force - ce pouvoir au cœur du conflit entre les Jedi et les Sith -, mais un scénario fortement inspiré des travaux de Joseph Campbell, théoricien du "monomythe", célèbre pour son essai intitulé Le Héros aux mille et un visages (The Hero with a Thousand Faces), publié en 1949.

