Mode, sauvegarde des insectes, santé publique et Amos Oz : la Session de rattrapage

Cette semaine, le monde de la mode est en deuil. La haute couture française a perdu l’une de ses figures emblématiques, le plus allemand des couturiers français, Karl Lagerfeld. Toujours un temps d’avance sur les tendances, il a participé à la fabrication du goût vestimentaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais quelle est la fonction de ces apparats dans lesquels les hommes et femmes s’exposent aux yeux de monde ? Du pantalon bouffant, à la petite robe noire, en passant par la doudoune, le vêtement marque les époques et les saisons. Un rythme effréné auquel les mannequins doivent s’adapter, à l’instar de l’ancien top-modèle Carla Bruni, venue de se confier sur notre antenne à propos de son expérience des podiums. Aujourd’hui, en réaction à la surconsommation de vêtements, l'industrie du textile doit s’adapter aux les changements climatiques. Alors, une mode écolo est-elle possible ? En tout cas, elle semble nécessaire… Très bonnes écoutes. Camille Bichler

COMPRENDRE

Sauvons nos petites bêtes ! Selon un rapport paru cette semaine dans la revue Biological Conservation, les insectes pourraient avoir totalement disparu dans 100 ans. Un constat alarmant, car nos petites bêtes sont d'une importance vitale pour les écosystèmes planétaires. (Dimanche, et après ? 45 min)

"Grâce à Dieu", la parole se libère. Le dernier film de François Ozon retrace la naissance de "La parole libérée", une association créée par d'anciens scouts lyonnais, agressés sexuellement par des prêtres pédophiles. Le réalisateur nous raconte sa volonté de libérer la parole des victimes, à travers ce miroir cinématographique. (La Grande table culture, 26 min)

Peut-on repartir de zéro sur les réseaux sociaux ? Chaque seconde, près de 6 000 tweets sont postés sur Twitter. Ceux qui ne seront pas effacés deviendront vite obsolètes. Mais culture de l’instantané ne veut pas dire culture de l’oubli. Les vieux messages peuvent toujours resurgir… (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

À votre santé ! De la peste bubonique au choléra, la santé est un enjeu majeur tout au long de l'histoire. Pour pallier les catastrophes sanitaires se met progressivement en place un système de santé publique, composé de spécialistes et de professionnels reconnus par le pouvoir et par les populations. (Entendez-vous l'éco ? 4 x 58 min)

Quoi de neuf l’Europe ? Il y a tout juste un siècle, au cœur du vieux continent, l’Europe changeait radicalement de visage. Aujourd’hui, sous la pression croissante des nationalismes, cette Europe ouverte et polyglotte s’est pulvérisée en une multitude d’états hérissés de frontières nationales, de barrières linguistiques et culturelles. (La Série documentaire, 4 x 54 min)

Surpêche : on touche le fond. Après l’interdiction du chalutage profond, il y a 3 ans, l’Union Européenne vient d’interdire la pêche électrique dans ses eaux. En cette semaine de la pêche responsable, on se questionne sur l’essoufflement du modèle de surpêche intensive qui a largement vidé nos océans de leurs ressources halieutiques. (La Méthode scientifique, 58 min)

REDECOUVRIR

Amos Oz, écrivain de la paix. Redécouvrez l’œuvre et la vie d’une des plus grandes plumes de la littérature israélienne contemporaine, disparue en décembre dernier, du traumatisme lié à la perte de sa mère jusqu'aux succès littéraires, en passant par la formation au kibboutz. (La Compagnie des auteurs, 4 x 59 min)

Sympathy for the Devil. Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, Le Maître et Marguerite, signé Mikhaïl Boulgakov, est aussi l'une des plus grandes histoires d'amour de la littérature. Laissez-vous plonger dans cette adaptation contemporaine et musicale, avec la participation du grand Jean-Pierre Léaud. (Fiction-Samedi noir, 56 min)

Egon Schiele, génie tourmenté. Peintre expressionniste sulfureux, Egon Schiele a connu une carrière aussi prolifique que fulgurante. Retour sur la vie et l’œuvre de ce peintre qui aurait pu figurer dans un roman de Kafka et dont la courte vie sera marquée par le scandale. (L'Art est la matière, 59 min)

LA CITATION

La citation de la semaine nous vient d'Alain Dieckhoff, sociologue et directeur de recherche au CNRS, venu s'exprimer dans les Matins sur l'origine du sionisme, alors que les actes antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier en France :

Le sionisme, dans son apparition, est une sorte de miroir de l'antisémitisme. C'est parce qu'il y a de l'antisémitisme que le projet sioniste apparaît. Ce mouvement s'est bien sûr renforcé en Europe pendant l'entre-deux-guerre. Dans les années 30, le sionisme devient chargé d'une connotation négative du fait de ses adversaires et d'un travail de propagande. (...) Le projet qui appelait à la re-territorialisation des Juifs, à la fin du XIXe siècle, peut être critiqué comme projet, de manière objective. Mais là où le problème émerge, c'est quand l'antisionisme diabolise le sionisme, on dérive vers un soi-disant sionisme mondial, on véhicule une vision fantasmatique d'un sionisme tout puissant. Alain Dieckhoff

Avant de nous quitter, un point sur le réchauffement climatique. En Antarctique occidental, un immense glacier, le glacier Thwaites, est en passe de se détacher du continent glacé. Il pourrait provoquer une réaction en chaîne qui, à terme, provoquerait une montée du niveau des océans de plus de 2 mètres. Un constat dramatique, qui nous pousse à réévaluer les conséquences de nos activités sur l'environnement... En achetant moins de vêtements peut-être ? Bonne semaine !