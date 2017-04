Modèle républicain, requins, Vargas : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

• Crédits : Sébastien Calvet, Maxppp

une semaine, rien qu’une semaine avant le premier tour d’une élection présidentielle incertaine. Et quatrième et dernière étape de notre série “Elections 2017-Horizon 2022” avec l’un des sujets à vif de ce scrutin : l’identité, la laïcité et les contours du modèle républicain. Dans un entretien exceptionnel, les historiens Patrick Boucheron et Jean-Noël Jeanneney débattent de la place de l’histoire dans notre construction nationale. D’autres programmes examinent le modèle français vu de l’étranger, et même… du point de vue jivaro. Sans oublier de poser la question de la citoyenneté aujourd’hui. Bonnes écoutes. Florent Latrive

COMPRENDRE

• Crédits : Sébastien Calvet

La fabrique de l’image politique. "Depuis 2002, j’ai vu l’envahissement du marketing politique et du monstre médiatico-politique". De Giscard torse nu dans un vestiaire après un match de foot à Obama en chaussettes dans le bureau ovale, Sébastien Calvet, photographe politique et fin connaisseur des campagnes présidentielles, raconte en trois entretiens, lors de la “Nuit spéciale Marketing politique”, les coulisses de l’image en politique. (Les Nuits de France Culture).

Le grand méchant marché. L'économiste David Spector affirme que la réticence française spécifique devant la concurrence et les mécanismes de marché n’est ni ne droite ni de gauche, et n’est pas liée à une haine des riches, de l’argent ou des entreprises, ni à un penchant étatiste. Mais d’où vient-elle alors? (L’invité des Matins, 20 min)

Persécutions. Début avril, le journal d’opposition russe, « Novaïa Gazeta », révélait que les autorités tchétchènes s’étaient lancées dans une opération de répression envers les homosexuels. Une centaine de personnes auraient été arrêtées, emprisonnées et torturées, trois seraient mortes. (La Question du jour, 7 min)

APPRENDRE

• Crédits : Ozkok - Sipa

Toujours Prévert. Bousculeur corrosif et malicieux des idées toutes faites et de toutes les formes de domination, Jacques Prévert, mort il y a tout juste 40 ans, est bien plus qu'un poète pour écoliers. Écrivain, scénariste, parolier, il a vécu en insoumis pacifiste, génial colleur de mots et d'images, en avance sur son temps. (Une Vie, une oeuvre, 1h)

Dents qui baignent. Leur image de monstre solitaire et sanguinaire nourrit toujours les fantasmes collectifs alors même qu’ils font moins de victimes humaines par an que les vaches : les requins peuplent la Terre depuis plus longtemps que les premiers arbres, ils sont survécu à au moins quatre extinctions de masse, même si aujourd’hui un tiers d’entre eux sont en danger d’extinction. (La Méthode scientifique, 59 min)

Rapports à la terre. Qu’est-ce qu’un territoire ? Des réflexions de Rousseau jusqu’aux habitudes de peuples nomades sur la mer, tels les Mokens de Birmanie, l’anthropologue Philippe Descola emportait l’an dernier son auditoire du Collège de France tout en rénovant les fondements mêmes de sa discipline. (Les Cours du Collège de France, 1h)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Pierre HECKLER - Maxppp

Outre-tombe. Tout commence par un arbre planté en l'espace d'une nuit dans le jardin de Sophia Simeonidis, éminente cantatrice. A cette soudaine apparition succède l'étrange disparition de la chanteuse. Un polar haletant signé Fred Vargas. (Le Feuilleton, 10 x 24 min)

Radio Venise. L’artiste plasticien Xavier Veilhan représentera la France à la 57e Biennale de Venise, à partir du 13 mai. Avec Studio Venezia, il poursuit sa réflexion sur les rapports entre création et musique et transforme le Pavillon français en studio d’enregistrement qui accueillera les musiciens en même temps que les spectateurs. (La Grande table, 27 min)

Jean Eustache, c’est eux ! L’actrice principale de “la Maman et la putain”, Françoise Lebrun, et Luc Béraud, qui fut l’assistant du réalisateur, rappellent des moments de tournage intenses et la concentration de Jean Eustache sur ce tournage mythique. De là à faire des passerelles avec Flaubert et son Mme Bovary, il n’y a qu’un pas de théâtre que Ping Pong franchit aisément… (Ping Pong, 56 min)

LA CITATION

La citation de la semaine est du comédien, metteur en scène et directeur du Théatre de la Colline libano-canadien Wajdi Mouawad (L'Invité des Matins, 2x20 min)

La question de l'identité est une question d'avenir or on confond trop souvent l'identité et l'origine. (...) Mais l'identité fixée , faire de l'individu une seule chose, ne peut que créer des rapports manichéens.

C’en est terminé pour cette semaine. Pour vous quitter sur une note épicée, oublions un temps le "Penseur", faisons foin du " Baiser", passons d'une foulée allègre "La Porte de l'enfer" et précipitons-nous vers ce qui est sans doute le coeur de l'âme et du corps d'Auguste Rodin : le dessin érotique (Les Émois, 4 min). A la semaine prochaine !