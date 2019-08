Mur de Berlin, Amazonie, Dickens, Ulysse : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail

"1989-2019 : 30 ans après la chute du mur, l’histoire continue" voilà le thème de la programmation spéciale de cette rentrée qui s'accompagne également d'une nouvelle grille. Avec la chute du mur, mais également la répression meurtrière place Tiananmen en Chine, l'année 1989 constitue un tournant majeur dans l'histoire du 20e siècle. Des manifestations à Hong-Kong à la nouvelle course aux armements, les événements de 1989 trouvent encore aujourd'hui un écho certain et Le Temps du débat, la nouvelle émission de débat animée par Emmanuel Laurentin, décryptait cette semaine ces événements qui ont une résonance étonnante avec le passé, tandis que Guillaume Erner rencontrait Francis Fukuyama pour un entretien exceptionnel faisant un bilan sur son essai La fin de l'histoire, 30 ans après sa parution. Et puisqu'il est toujours important d'expliquer les faits historiques, la nouvelle émission Le Cours de l'histoire de Xavier Mauduit refait le récit des événements ayant mené à la dislocation du bloc de l'Est dans la série "1989, la fin des certitudes". Bonnes écoutes ! Clément Perruche

COMPRENDRE

Comment j'ai appris à (re)aimer la bombe. Cet été, les États-Unis et la Russie ont repris leurs essais de missiles nucléaires. La fin du bilatéralisme entre ces deux puissances, le développement de nouvelles armes et l’arrivée de la Chine sur ce terrain marque l’aube d’une nouvelle ère stratégique. (Le Temps du débat, 39 min)

Thunberg, persona non greta. Après plus de dix ans à animer des débats dans du Grain à moudre, Hervé Gardette présente dorénavant une nouvelle chronique à écouter tous les matins, dans laquelle il décrypte les questions que soulève la transition écologique. Parmi les thèmes de la semaine : mais pourquoi les seniors détestent-ils autant Greta Thunberg ? (La Transition, 3 min)

L'île de la discorde. Depuis plusieurs mois, les Hongkongais protestent contre une loi d'extradition vers la Chine. Au-delà de cette loi, la population tente de défendre son modèle et ses libertés. 30 ans après Tiananmen, le gouvernement chinois semble se sentir à nouveau menacé par un mouvement démocratique... (Cultures Monde, 58 min)

G7 : effets restreints et ancien monde ? Le sommet organisé par la France à Biarritz du 24 au 27 août a rassemblé sept pays qualifiés de "plus industrialisés du monde". Ce sommet régulièrement critiqué et qui tend à s'essouffler a-t-il encore une réelle utilité ? (Les Enjeux internationaux, 11 min)

À qui appartient l’Amazonie ? "L’Amazonie est à nous" : c’est par ces mots que le président brésilien a balayé les critiques étrangères sur sa gestion de la forêt amazonienne. Alors que des incendies menacent cette ressource naturelle, son rôle dans la régulation du climat interroge pourtant son statut de bien commun. (L'Invité(e) des matins, 43 min)

APPRENDRE

Chute du mur, 30 ans après. Dans la nouvelle émission "Le Cours de l'histoire", Xavier Mauduit revient sur l'année 1989 et ses conséquences sur la société allemande. La chute du mur, la disparition de la RDA et la réunification ont laissé des plaies ouvertes, toujours en cours de cicatrisation aujourd'hui. (Le Cours de l'histoire, 5 x 52 min)

La vie tranquille du génie Kubrick. Cette année, "La Compagnie des auteurs" s’ouvre à toutes les disciplines et s’intéresse désormais à tous les grands créateurs et toutes les grandes créatrices du patrimoine culturel mondial : littérature, mais aussi arts plastiques, musique, cinéma et arts de la scène. Cette semaine, c'était l'iconique cinéaste Stanley Kubrick qui était à l'honneur. Découvrez la vie et l'oeuvre de ce génie du cinéma. (La Compagnie des œuvres, 5 x 58 min)

Tchernobyl, au cœur du réacteur. C’est l’un des succès populaire et critique de l'année : la série Chernobyl, qui relate la catastrophe nucléaire d’avril 1986, est devenue la série la mieux notée de l’histoire de la fiction télévisuelle. Elle plonge le spectateur au cœur de l’accident avec un réalisme à glacer le sang. Mais que s’est-il exactement passé dans le réacteur n°4 de cette centrale nucléaire ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Aux grands mythes l'humanité reconnaissante. De quoi L'Odyssée d’Homère, épopée de la Grèce antique composée après l’Iliade, est-elle le récit ? De l'irrésistible besoin de rentrer chez soi ? D'un homme qui accepte sa condition de mortel ? Du début de la littérature ? De la fin d'un monde héroïque ? (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58min)

(RE)DECOUVRIR

Le parrain du documentaire. Il dit "aimer les sujets qui brûlent" : Mosco Levi Boucault consacre son dernier documentaire à la mafia sicilienne, et retrace la "carrière" de Toto Riina, chef mafieux de Cosa Nostra, figure sanguinaire autant que fascinante. (La Grande table culture, 27 min)

Le bilan d'Avignon. "La Dispute" revient sur l’événement théâtral de l’été : le Festival d’Avignon. Coups de cœur, déceptions, Arnaud Laporte et ses critiques font le bilan à tête reposée du plus grand festival de théâtre au monde. (La Dispute, 55 min)

Moix, ou le simulacre du dévoilement. Entre ses parents qui lui reprochent d'avoir exagéré les sévices qu'il a subis étant enfant et son frère qui l'accuse d'avoir été le véritable bourreau de la famille, Yann Moix est sous le feu des critiques. Il est vrai que son nouveau roman Orléans brouille les pistes entre fiction et récit autobiographique... (La Théorie par Mathilde Serrell, 3 min)

L'écrivaine au chapeau. Amélie Nothomb est l'autrice de plus de quatre-vingt-dix livres, dont une trentaine publiés pour autant de best-sellers. La célèbre romancière belge dit pourtant : "je suis toujours aussi démunie". Amélie Nothomb nous confie sa peur, sa culpabilité et se confesse : "Depuis que je parle, on ne me croit pas." (À voix nue, 5 x 28min)

LA CITATION

Les Matins recevaient l'autrice Emma Becker, qui s'est immiscée dans une maison close berlinoise et en a tiré un roman, La Maison sorti chez Flammarion en ce mois d'août. Elle y raconte les hommes qui fréquentent l'établissement, le sexe, mais elle raconte surtout les femmes qu’elle côtoie chaque jour et à qui elle donne la possibilité de s’exprimer loin des préjugés et des clichés.

Dans la littérature sur la maison close et les prostituées, il manquait la perspective d'une fille qui travaille au contact des hommes de la faiblesse des hommes, de l'ordure des hommes et de la beauté aussi des hommes au quotidien. J'ai appris quelque chose sur la vulnérabilité des hommes. Ce que les hommes recherchent, c'est la proximité des femmes. Emma Becker

Et avant de nous quitter, plongez-vous dans l'adaptation radiophonique inédite des Grandes espérances de Charles Dickens. Injustices, isolement, argent roi : l'écrivain anglais reste un écrivain de notre présent.

