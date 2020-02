Musique, goulag, cochon et sacrées sorcières : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

"De la musique avant toute chose" cette semaine sur France Culture ! Premier mouvement : Les Chemins de la philosophie ont ressuscité l'immense Beethoven, disséquant les modifications du rapport entre le corps et l'esprit qu'engendre sa musique, et explorant les valeurs beethovéniennes (l'énergie et l'espérance) à travers l'opéra Fidélio. En second mouvement, quatre garçons dans le siècle : les Beatles, dont La Compagnie des œuvres a exhumé toute la discographie. L'occasion aussi de découvrir comment le boys banda conquis jusqu'à la culture académique. Barbara Carlotti, en troisième mouvement, le temps d'une "Nuit rêvée" dont la porte ne s'ouvre qu'à l'aide de clés de sol, de fa, ou d'ut. Le quatrième mouvement enfin, est consacré à un talentueux jazzman "grand, très beau, très noir, avec une voix unique, toujours aussi belle", Nat King Cole.

Et si vous n'êtes toujours pas repu, écoutez donc La Dispute musique; et Juke-Box vous a concocté une playlist "spéciale Brexit".

COMPRENDRE

Réforme des retraites. Le débat et les manifestations autour de la réforme des retraites nous en disent long sur les relations que nous entretenons entre notre temps de travail et notre temps futur. Quel sens donner au travail à l'aune de ces mouvements, et comment interpréter la crise de sens qu'il connait ? (Le Temps du débat, 39 min)

De l'outrage à l'outrance. Mila, une lycéenne de 16 ans a été menacée de mort pour avoir tenu des propos insultants envers l’islam sur son compte Instagram. Où en est-on aujourd'hui avec le droit de critiquer la religion ? (Signes des temps, 46 min)

Education, ébullition. Mobilisation des enseignants, réforme du bac... Alors que se multiplient les actions de blocage dans des lycées, c'est plus largement une crise existentielle qui semble traverser le monde de l'éducation. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer en débat avec le chercheur en pédagogie Philippe Meirieu. (L'invité des Matins, 40 min)

Transfuge. Laurent est passé dans "l’autre camp". Il était directeur de cabinet du préfet en charge du maintien de l’ordre. Il dit aujourd'hui manifester avec les gilets jaunes au "nom des mêmes valeurs qui lui ont fait servir l’Etat". Il est l’auteur d'une vidéo virale montrant un tir de LBD presque à bout portant. (Les Pieds sur terre, 28 min)

APPRENDRE

Enfants de cœur. Faites l'expérience de déambuler dans les salles de nos musées, celles consacrées au Moyen Âge puis à la Renaissance : nous sommes parfois surpris de découvrir, dans les bras d'un Vierge à l’enfant, un petit Jésus aux traits de vieillard, ou au corps musculeux. Troublant… Jusqu’au XVIIIe siècle environ, les enfants ne sont pas considérés comme de petits êtres adorables, suscitant une affection spontanée. (Le Cours de l'histoire, 53 min)

Mémoire du goulag. Près de 500 complexes concentrationnaires ont englouti en quarante ans, vingt millions de personnes innocentes : un adulte sur six a connu le camp ou la déportation. Le goulag formait un continent perdu, une civilisation séparée. Patrick Rotman livre un travail documentaire de titan sur cet univers dantesque, longtemps oublié. (La Grande table idées, 33 min)

Films cochon. Du valeureux Porco Rosso, l'homme-cochon-aviateur créé par Miyazaki, à l'exquise Miss Piggy, diva du Muppet Show, qui est le personnage du cochon, entre vice et bonheur ? Il est tenu pour l'animal le plus vil de la création et entouré de tabous mais en même temps digne d'être sacrifié aux dieux en Égypte et en Grèce. (Personnages en personne, 29 min)

DÉCOUVRIR

Ouvrir les écoutilles. Depuis 1987, l'ingénieure du son Claudine Nougaret et le photographe Raymond Depardon réalisent des films ensemble, elle au son, lui à l'image. La BNF rend hommage à cette artisane du son à travers l'exposition "Claudine Nougaret, dégager l’écoute. Le son dans le cinéma de Raymond Depardon". (Par les Temps qui courent, 59 min)

Chaudrons et bulles. "Cela a été très particulier pour moi de dessiner Sacrées Sorcières car je revivais la peur, le suspense incroyable que j’avais éprouvé enfant…" Pénélope Bagieu a revisité à sa façon le fameux livre de Roal Dahl. Derrière l'effrayant récit pour enfant qu'elle a mis en images, se cache aussi la fabuleuse grand-mère de la dessinatrice… (La Leçon de choses, 6 min)

Photographie dantesque. "La Divine Comédie de Dante est une puissante source d'inspiration. Ce texte est un long poème en trois parties qui divisent l'Univers en trois strates : l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis…" Découvrez le travail de l'artiste franco-américaine Sabine Mirlesse, mélange de photos argentiques, de dessins, d'images trouvées, d'estampes en relief etc.(Le Réveil culturel, 26 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du psychologue et gamer Yann Leroux, interrogé sur la réaction que doivent avoir les parents face à leurs enfants adeptes des jeux vidéo, dans la série "Les jeux vidéo, c'est la vie !" de LSD :

Est-ce qu'il faut nécessairement sortir les enfants de Fortnite ou d’un autre jeu? Je ne suis pas sûr. Et si, pour grandir, ils ont besoin de jouer à Fortnite ou de jouer aux échecs ou de faire du surf ? Le job des parents, je crois, c'est de leur apporter des échiquiers, des consoles et des ordinateurs ou des planches de surf.

Enfin, on apprenait cette semaine la mort à 103 ans de l'une des dernières légendes de l'âge d'or hollywoodien, Kirk Douglas. Pour clore cette Session, nous proposons donc à votre écoute une archive radiophonique de 1970, enregistrée au festival de Cannes, dans lequel il revenait - en français ! - sur ses 24 ans de carrière, et évoquait six films dans lesquels il avait aimé jouer.

