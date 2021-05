Napoléon, empoisonnement de Navalny, amazonies et tempête artistique : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Difficile d’échapper au joug médiatique de l’Empereur Napoléon 1er, en cette semaine de commémoration du bicentenaire de sa mort. Comment rendre hommage à une figure du patrimoine national qui a par ailleurs balayé certaines avancées démocratiques acquises sous la Révolution ? Personnage clivant, Napoléon est autant adulé que détesté. Sa stature d’homme providentiel, son influence sur les institutions de la république sont encore aujourd’hui le corollaire des horreurs qu’il a commises, entre vaines batailles et rétablissement de l’esclavage. Le charisme de Napoléon Bonaparte continue cependant, deux siècles plus tard, d’exercer une fascination certaine : entre les interprétations très libres de son "testament" oral rapporté dans Le Mémorial de Sainte-Hélène qui ont dupé ses admirateurs et les uchronies inventées par des romanciers imaginant une destinée toute autre pour Napoléon, le fantasme impérial dispute souvent la figure mythique à la réalité. "Quand je ne serai plus là tout le monde dira : Ouf !" avait déclaré Napoléon pendant son exil à Sainte-Hélène. Deux siècles après sa mort, l’ombre de l’Empereur reste pourtant bien présente. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : KIRILL KUDRYAV - AFP

Mécaniques du journalisme. "J'ai été empoisonné. Je suis en train de mourir !" Plongez dans les coulisses de l'affaire Navalny, du nom de ce militant russe mystérieusement frappé par un agent chimique en 2020... Sous la bannière du site britannique Bellingcat, un groupe de passionnés s'est lancé sur les traces des empoisonneurs et, sans autres ressources qu'une connexion internet et beaucoup de temps, ils ont réussi à identifier le commando qui, au sein des services secrets russes, a ciblé Navalny. (Mécaniques du journalisme, 15 min)

Limiter les variants. Après le variant anglais, aujourd’hui majoritaire en France, puis le variant africain, le variant brésilien, c’est maintenant le variant indien qui inquiète les autorités sanitaires. Avec toujours à la clé, la question de l’échappement immunitaire : ces différents variants sont-ils à même de contourner les anticorps produits soit par une infection préalable, soit par un vaccin ? Et la vaccination exerce-t-elle une pression de sélection qui pousse le virus à muter plus vite ? (La Méthode scientifique, 58 min)

La Méditerranée, fosse commune. "Je veux briser la myopie face à la Méditerranée qui est devenue une fosse commune" explique Roberto Saviano. Le journaliste italien vante la puissance du témoignage contre les fantasmes à propos de ceux qui traversent la Méditerranée dans un geste désespéré. (L'Invité(e) des matins, 44 min)

La Colombie, terrain de bataille. A leur déclenchement, les manifestations en Colombie avaient pour objet un projet de réforme fiscale, depuis retiré. Mais les Colombiennes et les Colombiens continuent à défiler dans les rues de Bogota, de Medellin, de Cali…Des manifestations qui sont réprimées dans la violence. (Les Enjeux internationaux, 11 min)

APPRENDRE

• Crédits : Jody Amiet - AFP

Traversée des Amazonies. Une toute récente étude vient confirmer les craintes : la forêt brésilienne ne jouerait plus son rôle de puits de carbone, elle émettrait désormais plus de CO2 qu’elle n’en absorbe. Un choc ! Peut-être aussi l’occasion de pourfendre le mythe du "poumon de la planète" qu’on lui attribue et de chercher à mieux la connaître, pour mieux comprendre ce qui lui arrive. (Nos géographies, 57 min)

Dans la galère de la guerre d'Algérie. Guerre fantôme, guerre sans nom, d’abord censurée, puis mal dite et pas, ou mal, enseignée... En 1954, au début de la guerre d'Algérie, la bleusaille, âgée d'à peine 20 ans, prend le train, certains pour la première fois, puis le bateau pour traverser une mer qu’elle n'a jamais vue. Rencontre avec ces anciens combattants, à peine adultes à l'époque, qui ont troqué leur jeunesse contre un fusil. (LSD, la série documentaire, 55 min)

Panne d'ascenseur social. La France a connu, pendant les Trente Glorieuses, une mobilité sociale forte et très ascendante. Les trajectoires descendantes restent moins nombreuses aujourd’hui, mais elles se multiplient, notamment pour certaines catégories de population. Qui sont les laissés-pour-compte de l'ascenseur social ? (Entendez-vous l'éco, 58 min)

L'herbe de la pelouse est plus verte ailleurs. De la pelouse façon moquette, rien ne doit dépasser, pas même un pissenlit... Une pelouse verte parfaitement tondue serait le symbole du contrôle de la nature par la loi du marché. Peut-on encore domestiquer son environnement à sa guise, sans remords, alors que la conscience écologique grandit dans nos sociétés ? (Le Journal de l'histoire, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Carole Belle, Ville de Troyes

L'art de la tempête romantique. "La tempête météorologique qu'on voit à travers tous ces éléments naturels, c'est le miroir de la tempête de l'âme." Les bateaux luttant contre les éléments étaient à la mode à l'époque romantique. Puissantes sources d’inspiration de l’univers romantique, le plaisir des gouffres et des naufrages excite l’imagination et offre aux regardeurs des frissons. (L'Art est la matière, 58 min)

Flaubert Sand. Elle incarne tout ce qu'il déteste : le sentimentalisme, le romantisme, la littérature féminine, la prétention morale. Et pourtant... Leur correspondance est sublime, drôle, émouvante, et leur amitié, par-delà leurs désaccords, un modèle du genre. (Les Chemins de la philosophie, 57 min)

Arnaud Desplechin : sonder l'âme humaine. "Les films m'ont permis de connaître, de rencontrer, de vivre la vie que je ne savais pas mener". Le réalisateur Arnaud Desplechin cherche avant tout, à travers son œuvre et ses personnages, à montrer le travail de composition qu’effectue n’importe quel être humain pour ressembler à lui-même. (Affaires culturelles, 55 min)

LA CITATION

La citation de la semaine est de Michael J. Sandel, professeur en philosophie politique à Harvard. L'auteur de La Tyrannie du mérite (Albin Michel, 2021) est venu discuter dans "La Grande table" de la notion de mérite et de la façon dont cette dernière légitime les inégalités :

C'est une folie de créer une économie qui dit que la condition nécessaire pour avoir un travail digne et une vie décente soit un diplôme universitaire que la plupart des gens n'ont pas. [...] Le projet politique de donner à tout le monde des chances égales ignore que les premiers échelons sont très éloignés les uns les autres. C'est très démoralisant pour ceux qui perdent la course.

Cette session de rattrapage se termine ici. Avec la perspective de plus en plus proche d'un véritable déconfinement, on se prendrait presque à reprendre des couleurs. Mais laquelle ? Car depuis quelques années, les chercheurs s'échinent dans une course à la couleur parfaite, qu'il s'agisse du noir le plus noir, du blanc le plus pur ou du rose plus rose qu'une rose ! Le blanc "agit sur notre âme comme le silence absolu" jugeait d'ailleurs le peintre et théoricien des couleurs Vassily Kandinsky. De notre côté, il ne nous reste plus qu'à souhaiter que les annonces de déconfinements progressifs du gouvernement n'aient pas été trop prématurées, histoire de ne pas finir verts... A la semaine prochaine !