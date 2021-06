Nature, avenir du télétravail, bon goût et Danny Elfman: la session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Du buisson d'or des mines de la Sierra Nevada en Californie à une momie Chachapoya, d'un fossile de Sarcosuchus imperator à un disque Inca en obsidienne... France Culture est allé farfouiller dans les collections du Muséum d'Histoire naturelle pour en extraire les objets les plus curieux et raconter leurs histoires. Quarante courts récits à écouter pour découvrir des pièces incroyables, mais aussi des objets plus fragiles, entre représentants d'espèces disparues, tels le dodo ou le grand pingouin, et raretés botaniques, tel le cyprès de Tassili. Des histoires qui rappellent aussi, en filigrane, la fragilité de la nature et de ses écosystèmes, et la nécessité de la protéger. Car si le concept de nature a été pensé et réfléchi depuis des millénaires, d'Aristote à Darwin, en passant par Descartes et Diderot, il a fallu attendre le XIXe siècle et le philosophe et naturaliste Henry David Thoreau, qui vécut deux ans au cœur des forêts du Massachussetts en osmose avec la nature, pour que le concept d'écologie ne commence à apparaître... Bonnes écoutes. Pierre Ropert

👉 Les Curieuses histoires du Muséum (40 épisodes)

👉 Ils ont pensé la nature (6 épisodes)

COMPRENDRE

• Crédits : Loic VENANCE - AFP

Quel avenir pour le télétravail ? De nombreux employés ont d'ores et déjà entamé un retour progressif au bureau. Mais le télétravail pourrait s'installer dans les us et coutumes de beaucoup d'entreprises, obligeant employeurs et salariés à mieux le définir et l'encadrer. (L'Invité(e) des matins, 44 min)

Semi-conducteurs : les nouveaux rois du monde. Peugeot a décidé de remplacer, sur la nouvelle 308, le compteur numérique par le bon vieux compteur à aiguilles. Pourquoi ce retour en arrière ? En raison du manque de semi-conducteurs. La crise sanitaire a révélé la forte dépendance des pays, notamment occidentaux, à la Chine sur la question des semi-conducteurs, ces matériaux indispensables à de très nombreux secteurs industriels. (Affaires étrangères, 58 min)

Féminicides : un Grenelle pour quoi ? Un an et demi après le lancement du Grenelle des violences conjugales, où en sommes-nous de l’application des préconisations énoncées lors de sa conclusion ? Il était apparu qu’une meilleure coordination entre services de police et de justice était indispensable pour prévenir la violence fatale d’hommes violents sur leur compagne ou ex-compagne. (Le Temps du débat, 38 min)

Plus de transparence. Dans son rapport annuel publié ce jeudi, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique appelle à mieux définir les prises illégales d'intérêts pour les élus et mieux encadrer le travail des lobbyistes. Pour son président Didier Migaud, "la transparence doit être partagée par toutes celles et tous ceux qui ont des responsabilités publiques". L'institution créée après l'affaire Cahuzac a-t-elle vraiment les moyens de faire respecter la transparence dans la vie publique ? (Politique !, 28 min)

APPRENDRE

• Crédits : Twomeows - Getty

Jusqu'au bout du goût. Pourquoi tout le monde, ou presque, adore les frites, alors qu’il est beaucoup plus difficile de faire manger des choux de Bruxelles à des enfants ? Pourquoi préfère-t-on une chips craquante à une chips molle (elles ont le même goût pourtant) ? Le goût, loin d’être un sens un peu primitif est au contraire un sens très complexe, très élaboré, qui met en jeu plusieurs niveaux de capteurs, et de centres neuronaux. (La Méthode scientifique, 58 min)

Le discours comme une arme. L'Antiquité avait hissé l'éloquence au rang d’art. D'Athènes à Rome, elle est au centre de l’espace public et de la vie politique où la défense des idées et le goût du débat sont hissés au rang d’art. Pour s'éviter la honte d'une allocution désastreuse, le grand orateur Démosthène se serait d'ailleurs entraîné à parler la bouche pleine de cailloux... (Le Cours de l'Histoire, 51 min)

Sortez les poubelles. Le 30 avril 2021, la France s’est dotée d’un décret dit "3R" (pour réduire, réemployer, recycler), pour réduire de 20 % les emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025. Pour pallier une production de déchets en croissance exponentielle, une partie des théoriciens de l’économie circulaire fait confiance au progrès technique tandis que d’autres adoptent un point de vue plus radical et réclament une révision complète des modes de production et de consommation. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

RE(DÉCOUVRIR)

• Crédits : Jacob Boll_LD

De Tim Burton au punk rock. Les musique de films magiques de Batman, Beetlejuice, Edward aux mains d’argent, L’Etrange Noël de Monsieur Jack... c'est lui. Mais Danny Elfman sait aussi exister en solo, sans Tim Burton, dans une "cacophonie folle" selon ses propres mots. (La Grande table culture, 27 min)

Monique Wittig, la subversion à l’œuvre. "Monique Wittig va faire la guerre à la langue. Elle va faire la guerre à la littérature straight." Voix unique de la littérature ainsi que du féminisme, Monique Wittig fait figure de pionnière, si ce n’est d’icône dans les études féministes. Dans quelles circonstances prit-elle la décision de quitter le "Mouvement de Libération des Femmes" (M.L.F.), qu’elle avait cofondé, et pourquoi s’exila-t-elle en 1976 aux États-Unis ? (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Shimizu, maître oublié du cinéma japonais. "Je ne sais jamais quelle direction emprunter, je me perds et ça m'amuse. On voudrait me donner des conseils mais je crois que j'aimerais rester comme cela". Longtemps insaisissable, la démarche créative d'Hiroshi Shimizu se présente comme la plus intuitive et la plus galvanisante de tout l'âge d'or du cinéma japonais. (Le Réveil culturel, 22 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est de la cinéaste Céline Sciamma, invitée de l'émission Plan Large pour parler de son dernier film, Petite Maman :

Ma référence, quand j’essaie de fabriquer des choses, c’est ce qu’on va ressentir. J’ai envie qu’on sente que c’est du cinéma, qu’on ait du plaisir à vivre les idées, non pas forcément à les voir, mais à les vivre, les sentir, être ému, d’être au cœur d’une idée, d’y participer, d’être contente d’aller au bout de cette idée. (…) Je n’ai pas d’ambition d’austérité, ou de travailler sur des contrastes, mais j’ai l’envie de travailler sur des échos. C’est quelque chose qui grandit comme une vague, en se répétant, en se comprenant. Ça mise sur une progression lente de montée en puissance discrète qui se fonde sur la musicalité, le rythme des scènes, comment elles se répondent.

En réalité, tout juste lui arrive-t-il de dérober leurs proies à d'autres prédateurs...