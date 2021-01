Nicolas Pré, nouveau responsable du pôle presse et partenariat médias de France Culture

En tant que responsable du pôle presse et partenariat médias, Nicolas Pré contribuera à développer la notoriété et la visibilité des programmes, des actions et de la stratégie de développement de la chaîne des savoirs des idées et de la création dirigée par Sandrine Treiner depuis 2015.

Avant de rejoindre France Culture, Nicolas Pré occupait le poste de responsable des relations médias du Groupe L'Équipe, qu'il avait intégré en 2016. Il a accompli une grande partie de sa carrière dans le Groupe Canal , où il a exercé les fonctions d'attaché de presse des sports puis de chef de rubrique au sein de la direction numérique (2007-2015). Agé de 41 ans, Nicolas Pré est diplômé d'un Master Marketing et Management du Sport Professionnel à l'université de Rouen.

A France Culture, Nicolas a sous sa responsabilité Elodie Vazeix, attachée de presse. Elodie Vazeix a intégré Radio France en 2015 à l’antenne de FIP Bordeaux et en tant qu’assistante à la coordination après 10 ans comme attachée de presse freelance. Elodie Vazeix, 34 ans, est diplômée d’un master d’Ingénierie de projets culturels à l’université de Bordeaux.