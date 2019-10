Nobel polémique, vérité historienne et Kurdes sous les bombes : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

L'oeuvre ou l'homme ; l'oeuvre sans l'homme... ou malgré lui ? A quel moment Peter Handke est-il passé d'écrivain autrichien né en 1942 et partenaire d'écriture de Wim Wenders... à soutien aberrant de Slobodan Milošević, le sanguinaire dignitaire serbe ? En lui attribuant le Nobel 2019 de littérature, l'académie des Nobel a loué "son travail influent, qui a exploré la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine". Commentant cette consécration sur France Culture, Charles Dantzig évoquait "un écrivain économe, parfois un peu austère mais tout à fait notable", et aussi "une certaine littérature de gauche, des années 1970". L'oeuvre de Handke, de loin la plus lue et la plus diffusée pour un auteur de langue allemande, est importante. Mais en 2006, Handke assistait aux funérailles du dictateur accusé de crimes contre l'humanité, tenant de la Grande-Serbie et de l'extermination des Bosniaques. Aujourd'hui c'est la consécration de cet écrivain-là, et avec lui une oeuvre à l'os qui s'enracine dans l'histoire d'une création contestataire et subversive de l'après-nazisme, qui fait polémique. Chloé Leprince

COMPRENDRE

• Crédits : Vincent Boisgard / EyeEm - Getty

Prendre la vérité au sérieux. Carlo Ginzburg est arrivé à l'histoire par la littérature et la critique littéraire. Son oeuvre scientifique est importante : il est un des fondateurs de la micro-histoire. Alors que s'ouvrent cette semaine des Rendez-vous de Blois centrés sur l'Italie, (re)découvrez la voix, précieuse, de celui qui n'a jamais lâché sur la vérité qu'il prenait sans guillemets, et l'importance décisive de la preuve pour lutter contre scepticismes, complotismes et révisionnismes en tous genres. (L'Invité des matins, 34 minutes)

Le parti de l'ordre. Avec son aiguillon "Allo @Place_Beauvau" sur les réseaux sociaux, voilà un an que le journaliste David Dufresne dévoile ce qu'est devenu le maintien de l'ordre à la française, tandis que s'impriment sur nos rétines les yeux crevés et les coups comme un motif ordinaire d'affrontements d'une violence inédite au XXIe siècle. Johanna Bedeau et Angélique Tibau interrogent cette violence, la décortiquent, au prisme d'une doctrine comme d'un vécu à ras de bitume. La force de l'ordre (LSD, la série documentaire, 4x54 min)

Addictif. Roman et Jean-Sébastien se sont tous les deux trompés. Par facilité ou par conformisme, ils ont emprunté des chemins qui n'étaient pas vraiment les leurs. Ou comment un ancien dealer devient médecin : retour sur deux histoires de demi-tour. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

APPRENDRE

• Crédits : Thanit Weerawan - Getty

La fumée et l'effroi. Que s’est-il passé à Rouen avec l'explosion de l'usine Lubrizol ? Depuis quand la France est-elle dotée de dispositifs de prévention des risques industriels ? Qu’est-ce que la classification Seveso ? La sécurité des sites industriels est-elle à revoir ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Sérieusement con. La connerie, quoiqu'universelle, n'avait toujours pas son histoire universelle. C'est réparé avec Une histoire universelle de la connerie, un projet collectif dirigé par Jean-François Marmion qui sort ces jours-ci aux Editions Sciences humaines, et auquel Anaïs Kien a ouvert son Journal de l'histoire pour raconter la construction d'un objet qui vivait tapis dans les replis de l'historiographie. (Le Journal de l'histoire, 4 min)

L'éthique du chapon et de la poularde. Avec le surgissement en 2016 du Parti animaliste, le droit des animaux et les questions de frontière entre l’homme et l’animal n'ont peut-être jamais autant porté dans le débat public républicain. Pourtant, comme le montre l'historien Pierre Serna, c'est un enjeu au long cours, riche d'une historiographie qui déjoue l'obsession du présent. (Concordance des temps, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Visuel extrait du "Cuirassé Potembkine", de Serguei Eisenstein (1925)

L'extase en théorie. Alors qu'une exposition s'ouvre au Centre Pompidou - Metz, replongez dans l'univers de Sergueï Eisenstein qui n'était pas "seulement" cinéaste mais aussi homme de théâtre, dessinateur, théoricien, collectionneur... (Le Réveil culturel, 26 min)

Transfrontalier. Avishai Cohen a fait de la contrebasse un instrument leader là où on la trouve habituellement reléguée en accompagnement. L'interprète, compositeur et chanteur est en France pour quelques semaines et une série de concerts, avant une tournée de 50 dates dans 50 pays pour ses 50 ans. (La Grande table, 27 min)

Sur une corde raide. Si vous allez voir le Joker de Todd Phillips, vous n’en sortirez pas indemne. Vous contemplerez autour de vous les rues en vous demandant non pas si elles vont s’embraser, mais dans combien de temps. Retour sur un film polémique, accusé de sublimer la violence. (La Théorie, 3 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est tirée d'un entretien avec le réalisateur Jean-Gabriel Periot dans Par les temps qui courent. Son film, Nos défaites, est un documentaire co-construit avec des élèves du lycée Romain-Rolland, à Ivry-sur-Seine pour raconter, ensemble, un certain rapport à la politique :

J’ai un rapport à l’archive très vivant, pour moi, l’archive n’est pas du passé. Quand elle est remise au présent dans un nouveau montage, elle acquiert un aspect fantomatique, et ça crée des courts-circuits entre le présent et le passé, ça se joue dans un endroit qui est assez indéterminé, qu’il est très difficile de mettre en mots. J’aime beaucoup cet indéterminé, c’est un autre rapport au savoir et au réel.

Faire des films de montages, où je ramène les archives au présent, et mettre ces jeunes corps vivants dans ces images, c’est comme créer une nouvelle archive qui me touche beaucoup, mais sur laquelle j’ai du mal à mettre des mots.

Et pour finir, alors que le Président turc Recep Tayyip Erdoğan vient de lancer son offensive armée contre les Kurdes de Syrie, cette sélection hebdomadaire s'achève en replongeant dans ce que fut la promesse du Rojava. C'est le journaliste de France Culture Eric Biégala, dans son article "Kurdes de Syrie : le crépuscule du Rojava", qui raconte cette enclave charpentée par une utopie sociale et environnementale transformée en un projet politique communaliste mature. Une région au sort tragique où la parité des sexes et l'abolissement des frontières de genres est aussi inouïe qu'elle avait été déterminante pour vaincre Daech... en vain.

A la semaine prochaine !