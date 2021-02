Non-confinement, culture du viol, mauvais pauvres et Arsène Lupin : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Allions-nous reconfiner ? Faire face à un couvre-feu plus ferme ? Rien de tout cela. Malgré la recrudescence des contaminations, c'est finalement l'option du maintien du couvre-feu qu'a choisie le gouvernement. Le sprint face au Covid-19 semble s'être mué en un lent marathon et la possibilité d'un troisième confinement a été temporairement écartée pour des raisons économiques autant que psychologiques : d’après Santé publique France, 23% des Français déclarent en ce moment un état dépressif. Une fois le sentiment d'urgence passé et à mesure que le risque semble se banaliser, les Français sont d'ailleurs de moins en moins nombreux à approuver les mesures sanitaires. Si "le confinement ne peut s'envisager qu'en dernier recours", comme l'a précisé Jean Castex, il est nécessaire de rester vigilant face aux variants du Covid. Plus étonnant, il conviendra également de se méfier des délateurs, prompts à signaler ceux qui ne respectent pas les règles du couvre-feu. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Jean-Honoré Fragonard

Existe-t-il une culture du viol ? 12 % de femmes, selon les derniers chiffres de l'Ifop, seraient violées et 43 % touchées contre leur gré. Le viol fait-il partie de la nature humaine… et plus précisément d’une certaine nature masculine ? (Le Temps du débat, 38 min)

Ecoles ouvertes : une singularité française ? Alors qu'un nouveau protocole vient d'être annoncé et que de nombreux pays ont fermé leurs établissements scolaires face à la 3e vague de l'épidémie et l'apparition de variants du Covid 19, la France maintient depuis septembre ses écoles ouvertes : avec quels moyens et à quel prix ? (Être et savoir, 58 min)

Fin de démocratie en Birmanie. En 2011, la junte birmane s'était auto-dissoute pour céder la place à un gouvernement semi-civil puis à des élections libres. Mais le régime militaire au pouvoir depuis 1962 a repris le rôle principal sur la scène politique lors d'un coup d'Etat : le général Min Aung Hlaing a fait arrêter Ang San Suu Kyi ainsi que le président de la République, Win Myint. (Les Enjeux internationaux, 12 min)

Déraillement. Dans un contexte d'ouverture accrue à la concurrence, la SNCF affiche des pertes considérables en 2020, dues à la crise sanitaire. Elle doit cependant commencer à penser à l'avenir : la "mobilité durable" est le maître mot pour le ferroviaire du futur. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : Paris, BnF, département des Manuscrits, Italien 115, fol. 8v.

Le bon et le mauvais pauvre. L'Église, au Moyen Âge, s’est peu à peu délestée de sa compassion indifférenciée pour en venir à distinguer le mécréant pauvre du pauvre vertueux. Un clivage qui rejaillit aujourd’hui encore dans les débats sur l’assistance aux plus démunis. (Le Cours de l'Histoire, 51 min)

Neil deGrasse Tyson, le choix de l'Univers. "C’est presque comme si ce n’était pas moi qui avais choisi l’univers, mais l’univers qui m’avait choisi”. Célèbre astrophysicien, directeur du Hayden Planetarium à New York, Neil deGrasse Tyson a suivi les pas de celui qu’il présente comme son mentor, Carl Sagan, et consacré sa carrière à la vulgarisation. (La Méthode scientifique, 58 min)

"Rends l'argent !" En novembre 2016, François Fillon devient le candidat de la droite et du centre à l’élection présidentielle. Comme avant chaque scrutin élyséen, Le Canard Enchaîné décide de passer tous les candidats "au scanner". Trois journalistes, Isabelle Barré, Hervé Liffran et Christophe Nobili commencent donc à enquêter sur François Fillon. Est-il réellement l’homme qu’il prétend être ? Nouvelle saison de "Mécaniques du journalisme" (Mécaniques du journalisme, 4 x 12 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : STRINGER - AFP

Lupin, le casse du siècle. C’est la première fois qu’une production française caracole en tête des productions les plus vues sur Netflix, aux Etats-Unis et dans le monde. Promenade littéraire et cinématographique sur les pas d’Arsène et d'Assane, son successeur, interprété par Omar Sy dans la série Lupin. (L'Invité des matins, 44 min)

Des vies croquées. Observateur du quotidien à l'affût de détails révélateurs et symboliques de situations denses, étrangères et complexes, l'œuvre dessinée de Guy Delisle a su faire la lumière sur une mégalopole chinoise, la Corée du Nord, Israël, l'histoire vraie d'un homme détenu en Tchétchénie, mais aussi sur les enjeux triviaux et fondamentaux de la vie d'un père. (Affaires culturelles, 55 min)

Orchestrer l'horreur. "La vie réelle me fait beaucoup plus peur que n’importe quel film d’horreur." A l’origine du renouveau du genre horrifique, il a transformé en règles stylistiques les contraintes que lui imposaient des budgets de misère, misant sur la tension dramatique plutôt que sur le gore. Rencontre. (La Grande table culture, 27 min)

LA CITATION

• Crédits : Simon Morit - Radio France

Cette semaine, la citation est d'Ali qui, en accouchant, est devenu la première personne trans à être reconnue parent dès la naissance. Une expérience qui interroge la notion de famille, et permet de la réinventer :

Je ne sais pas alors si, en tant que mec trans, je me sens capable de porter un enfant, parce que j’en ai la possibilité. En même temps, l’idée m’intéresse autant qu’elle me questionne : ça ne me rebute pas, mais ça me questionne surtout. [...] Être enceint, c'était la plus folle expérience de ma vie. J'adorais mon gros cul, mes grosses cuisses, mes grosses jambes.

Vous ne pensiez pas vivre ça un jour mais, coincé en télétravail, vous en venez presque à regretter les transports en commun ? Un métro vous manque et tout est dépeuplé ! En ce cas, n'hésitez pas à écouter les témoignages de Parisiens se remémorant l'inauguration de la toute première ligne de métro, il y a plus d'un siècle, en 1900, lorsque l'on croyait encore "que les voûtes allaient dégringoler" et "qu’il y aurait des accidents affreux". A la semaine prochaine !