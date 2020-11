Nouvel épisode dans le débat très vif entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les auteurs LREM et Agir du texte sur la "sécurité globale", et les syndicats et sociétés de journalistes mais aussi des organisations des droits humains et des représentants de l'opposition. Après la manifestation de mardi devant l'Assemblée et avant celui de demain au Trocadéro, voici une tribune signée par une trentaine de médias contre l'article 24, qui vise à pénaliser la diffusion malveillante des images de forces de l'ordre. Cet article particulièrement critiqué sera examiné en priorité à 15h ce vendredi, sur demande du gouvernement. Le gouvernement qui a fait un pas, hier, en direction des opposants en promettant d'amender la mesure pour garantir la liberté d'informer.

Dans cette tribune, les responsables d'une trentaine de rédactions réaffirment leur attachement à la loi de 1881 sur la liberté de la presse :

Nous n’accréditerons pas nos journalistes pour couvrir les manifestations

Responsables de rédaction, nous nous inquiétons de la volonté du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, de porter atteinte à la liberté de la presse dans le cadre des manifestations.

La volonté exprimée d’assurer la protection des journalistes revient à encadrer et contrôler leur travail. Ce dispositif s’inscrit dans un contexte particulièrement inquiétant avec la proposition de loi sur la sécurité globale qui prévoit la restriction de la diffusion des images de policiers et de gendarmes.

Les journalistes n’ont pas à se rapprocher de la préfecture de police pour couvrir une manifestation. Il n’y a pas d’accréditation à avoir pour exercer librement notre métier sur la voie publique.

Nous refuserons, pour cette raison, d’accréditer nos journalistes pour couvrir les manifestations.

Nous réaffirmons notre attachement à la loi de 1881 sur la liberté de la presse et serons vigilants pour qu'elle soit préservée

AFP, BFM TV, Le Canard Enchaîné, Charlie hebdo, C News, Courrier International, les rédactions de France Télévisions, le HuffPost, La Croix, La Croix hebdo, La Vie, LCI, Les Echos, L'Express, Le Figaro, Le Figaro Magazine, Le Point, Le Monde, Le Parisien/Aujourd'hui en France, Libération, L'Obs, M6, Marianne, Mediapart, Télérama, les rédactions de Radio France, RMC, RTL, TF1