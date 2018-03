NOUVEAUTE ! « Les idées claires » : une démarche engagée

Un programme court à écouter et à voir sur franceculture.fr et franceinfo.fr Une émission sur la grille d’été de France Culture présentée par Nicolas Martin.

Les fake news, ou fausses nouvelles, se diffusent 6 fois plus vite que les informations vérifiées et certifiées. Elles sévissent désormais dans tous les domaines : la politique, l’économie, l’Histoire, les sciences. Désinformation, manipulations, relativisme menacent aujourd’hui les acquis historiques de la connaissance. Il s’agit de faire en sorte que l’esprit critique profite à la connaissance.

France Culture, la chaîne de la certification des savoirs et franceinfo, la chaîne de la certification de l’information ont décidé de s’engager et de conjuguer leurs forces pour créer et proposer ensemble un podcast de 10 minutes, en format vidéo, destiné à lutter contre les fausses informations dans le domaine des savoirs : « Les idées claires ». Il s’accompagne d’un format court de 3 minutes pour les sites franceculture.fr et franceinfo.fr, les plateformes vidéos et les réseaux sociaux et fera l’objet d’une programmation à l’antenne de France Culture cet été.

Chaque thématique est décryptée par Nicolas Martin, producteur de « La Méthode scientifique » sur France Culture (diffusé du lundi au vendredi de 16h à 17h sur France Culture) avec une figure du sujet traité. Le projet bénéficie notamment, au quotidien, de l’expertise des chercheurs du CNRS, sélectionnés par l’Institut Jean-Nicod*.

En parallèle, sous le regard d’un grand photographe, Wipplay* invite le grand public à s’exprimer en photo sur la thématique choisie. Les meilleures images seront présentées pendant l’émission.

Les thématiques abordées : la nourriture industrielle augmente-t-elle le nombre de cancers ? Les OGM sont-ils vraiment dangereux ? Armer les citoyens fait-il baisser la criminalité ? Peut-on lier le réchauffement climatique à l’activité humaine ? Sommes-nous surveillés par les GAFA ? Le VIH (ou la grippe ou Ebola) est-il issu d’un laboratoire ? Daesh a-t-il été créé par les Occidentaux ?...

Autant de questions, d’à priori, de vérités ou de contre-vérités à établir et décrypter.

France Info a développé et mis en pratique, depuis plus de deux ans « la certification de l’information », grâce à son agence interne, nous travaillons désormais à « la certification de l’expertise » et nous nous réjouissons d’unir nos forces pour concevoir et développer un programme commun avec les équipes de France Culture. Vincent Giret, directeur de france Info.

France Culture, média de la vie des idées et des savoirs, s’engage chaque jour pour la diffusion et le débat raisonné des connaissances. Cette nouvelle synergie avec franceinfo est l’occasion de proposer un programme qui assume une ambition pédagogique pour toucher un public très large et contribuer à la lutte contre la désinformation.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

« Les idées claires », un podcast de 10 minutes disponible sur les sites franceculture.fr et franceinfo.fr chaque semaine mais aussi un programme de 3 minutes sur franceculture.fr et franceinfo.fr et une version longue sur l’antenne de France Culture cet été.

* INSTITUT NICOD Unité mixte de recherche du CNRS créée en 2002 et dont les deux tutelles universitaires sont l’Ecole normale supérieure (ENS) et l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’Institut Jean-Nicod est un laboratoire à l’interface entre la philosophie, les sciences sociales et les sciences cognitives, composé d’une centaine de membres environ.

* Wipplay.com, plateforme communautaire dédiée à l’art photographique, canalise la photographie populaire, talentueuse, spontanée, en réunissant l’ensemble des acteurs de la photographie, des grandes signatures aux amateurs, des fabricants aux médias, des étudiants aux lieux d’exposition.

Nicolas Martin est producteur de La Méthode scientifique sur France Culture depuis septembre 2016.