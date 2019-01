Nouveaux records pour France Culture !

Dans un contexte marqué en novembre et décembre par une actualité nationale très forte et préoccupante, les records d’audience de France Culture montrent qu’en toutes circonstances, des publics toujours plus nombreux sont à la recherche d’analyses et d’approfondissements de l’actualité et valorisent une démarche éditoriale qui fait la part belle à la connaissance et au temps de la culture. C’est avec une grande joie et une immense fierté que je reçois, avec les équipes, ces résultats, qui valident, parallèlement à sa singularité éditoriale, la stratégie de développement de France Culture. Sandrine Treiner,

Directrice de France Culture