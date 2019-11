Oleg Sentsov, James Ellroy et travail de mémoire : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir gratuitement par email chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

si manger sainement et de façon équilibrée semble à présent tous nous préoccuper, il n'en est pas moins difficile pour le pays de la gastronomie de freiner ses ardeurs quand il s'agit de se mettre à table. Confrontés à la surabondance de nourriture dans les commerces, les drives ou sur les publicités, plusieurs questions se posent, notamment comment concilier cette double injonction : nourrir tout le monde en quantité suffisante, sans épuiser les ressources de la Terre ? Un défi que les grands chefs, comme Thierry Marx, tentent aussi de relever. Quand d'autres privilégient pour cela le régime végétarien, réputé plus sain et moins destructeur pour la planète. Pourtant sur le sujet, les études se suivent mais ne se ressemblent pas, elles se contredisent même. La solution pourrait-elle venir des géants de l'agroalimentaire ? Certains d'entre eux ont d'ailleurs investi des millions de dollars/euros dans la viande élaborée en laboratoire, autrement dit la viande de culture. Une possibilité vivement critiquée par les amateurs de bonne chair, mais saluée par les végétariens. Mais si d'aventure l'écoanxieté devait se mêler au spleen d'hiver, rien de tel que les vertus à la fois réconfortantes et curatives du miel. Mais attention pas n'importe lequel ! Bonnes écoutes et bon week-end ! Emilie Balla

COMPRENDRE

• Crédits : Julien Mattia - Maxppp

Se souvenir. Il y a 4 ans, le 13 novembre 2015, des terrasses parisiennes, le Stade de France et le Bataclan étaient frappés par une série d’attentats. Bernard Cazeneuve était alors ministre de l’Intérieur. Invité des Matins de France Culture, il revient sur son expérience de cet événement meurtrier. (L’Invité des matins, 40 min)

Ainsi font les fonds. C’est une mécanique bien huilée : tous les ans, les capacités de financement des agents excédentaires permettent de répondre aux besoins de financement des agents déficitaires, grâce à des fonds d’investissement. Des fonds souverains aux petites épargnes, en passant par les fonds spéculatifs, comment ça marche ? (Entendez-vous l’éco, 58 min)

Malaise à l’hôpital. La mobilisation ne faiblit pas. Les urgentistes, en grève depuis le printemps dernier, ont été rejoints par l’ensemble du corps hospitalier. L’hôpital rejoint les mouvements des cheminots, pompiers, policiers, et du corps enseignant qui se manifestent cet automne dans la défense du service public. (Le Temps du débat, 38 min)

APPRENDRE

• Crédits : Crédits : Anamosa

14-18, guerre juvénile. Ils sont trop âgés pour être forcés d’aller à l’école, mais trop jeunes encore pour partir au front… Pourtant, de nombreux soldats juvéniles sont allés au champ de bataille. A la découverte du destin des adolescents-combattants de la Première Guerre mondiale. (Le Cours de l’histoire, 52 min)

Le pouvoir du mensonge. Mentir, c'est presque devenir quelqu’un d’autre... Quand Jérôme Cahuzac déclarait, devant l’Assemblée nationale, n’avoir aucun compte à l’étranger, arrivait-il à s’en percevoir lui-même ? Partant de cet exemple, la philosophe Nathalie Frogneux cherche à comprendre les mécanismes de la performativité du mensonge. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

La question qui secoue. Après la ville de Teil (Ardèche), qui a connu lundi un séisme de 5,4 sur l’échelle de Richter, la terre a également tremblé mardi du côté de Strasbourg. Les deux événements sont-ils liés ? Est-il possible de prévoir les séismes et leur intensité ? (La Question du jour, 7 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Crédits : J. J. Sempé

Culture populaire. Quel est le point commun entre la romancière Françoise Bourdin, l’écrivain Christian Signol, le film “Au nom de la terre”, le groupe Tryo, ou encore le spectacle des Bodin’s ? Ce sont des succès silencieux, ignorés de la critique et des prix artistiques. (La Théorie, 3 min)

Le coup de crayon. “Il faut quelques années pour se dire qu’après tout, tel dessin n’était peut-être pas si mal que ça. Mais “aimer” c’est un bien grand mot, “accepter” disons plutôt.” Jean-Jacques Sempé est resté modeste. Son trait, simple et délicat mais d’une efficacité redoutable, a pourtant fait de lui l’un des dessinateurs français les plus populaires. (Le Réveil culturel, 26 min)

Tempête noire sous le crâne d'Ellroy. "Dieu m'a donné le don de recréer l'histoire et de la vivre". Avec "La Tempête qui vient" (Rivages), le maître du polar James Ellroy poursuit sa dantesque plongée dans le monde du crime et de la police à Los Angeles. (La Grande table culture, 28 min)

Le continent Simenon. Le succès populaire de son œuvre a paradoxalement rendu la reconnaissance littéraire de Georges Simenon difficile et tardive. Qui se cache derrière le père du célèbre inspecteur Maigret ? (La Compagnie des œuvres, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, l'opposant à Vladimir Poutine, qui se confiait sur les cinq ans d'emprisonnement qu'il vient de subir. Libéré le 7 septembre dernier, dans le cadre d’un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, il appelle à poursuivre le combat contre le régime russe. (Les Matins, 47 min)

Je suis sûr d'une seule chose, le régime de Poutine est condamné parce que c'est le régime d'un dictateur. Nous allons réformer notre pays profondément pour qu'il devienne juste et transparent et que l'on puisse construire un grand état. Je ne sais pas comment, mais j'en suis certain. Oleg Sentsov

Pour finir cette Session de rattrapage, retenons les mots d'Edgar Morin, l'homme aux mille vies, qui parvient encore à insuffler de l'espoir avec son dernier livre : Les Souvenirs viennent à ma rencontre. “La vie est un combat permanent entre Eros et Thanatos, l'Amour et la Mort, les forces du Bien et celles du Mal. Moi j'ai choisi le parti d'Eros, et parfois, c'est Thanatos qui l'emporte. Mais il ne faut pas cesser de se battre”. À la semaine prochaine !