Omar Sy, dérèglement climatique, Gisèle Halimi et Festival d'Avignon : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

L'antenne a bel et bien pris ses quartiers d'été ! Cette semaine, on s'est engagé dans une Grande Traversée, à la fois tunisienne et française, auprès de l'avocate Gisèle Halimi, dont le parcours fut jalonné de victoires historiques pour le droit des femmes. En musique, on s'est laissé porter par la voix de la diva sud-africaine Miriam Makeba, également figure de grandes luttes, celle contre l'apartheid et pour les droits civiques aux Etats-Unis. Puis, on a rouvert les pages de ces livres qui ont changé le monde, faisant retour sur l'expérience de décentrement occidental qu'offrit Lévi-Strauss via ses Tristes tropiques, ou sur la découverte de la "banalité du mal" avec la publication d'Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. Enfin, on a attrapé la pelote nommée Charles Darwin pour démêler les idéologies qui s'emparent de son œuvre… Des créationnistes convaincus aux post-humanistes radicaux, nombreux sont ceux qui essaient d'avoir raison avec ou contre lui ! Cette semaine était aussi celle des retrouvailles avec le Festival d'Avignon. Une édition marquée par la lecture du roman de David Diop Frère d'âme par Omar Sy, récit de deux tirailleurs sénégalais engagés sous le drapeau français dans les assauts de la Grande Guerre. "J'ai vraiment pris une gifle. C'est la première fois que je rentrais dans une guerre. Ce voyage m'a perturbé", confiait le comédien dans "Les Matins d'été". Tchekhov, Kafka, Nietzsche... Découvrez toutes les autres créations de France Culture au Festival d'Avignon, en direct du musée Calvet 🎭! Bonnes écoutes. Pauline Petit

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : Gilbert Uzan - Getty

Fauteuse de troubles. Comment la Tunisienne de la Goulette, forgeant ses armes dans son combat contre la colonisation, est-elle devenue une figure du féminisme français ? Tournée en Tunisie et en France, cette Grande Traversée raconte le parcours de Gisèle Halimi, avocate frondeuse qui se qualifiait elle-même d’"irrespectueuse". (Grande traversée : Gisèle Halimi, 5 x 59 min)

Darwin, théorie gagnante ? Aujourd’hui encore, il éclaire notre façon de voir le monde. Des créationnistes aux spécialistes des sentiments moraux, des défenseurs des vivants non-humains aux post-humanistes convaincus, il y a un Darwin pour chacun... au risque du grand bazar. Comment, donc, avoir raison grâce à Charles Darwin ? (Avoir raison avec... Charles Darwin, 5 x 28 min)

"Mère de l'Afrique". Bannie de son propre pays, la diva sud-africaine Miriam Makeba, née Zenzile Makeba, a semé l’espoir durant ses 30 ans d’exil, en redéfinissant le panafricanisme et le Black Power, portant haut la voix des luttes anticoloniales. Une cartographie spatiale et musicale pour redécouvrir l'œuvre de Miriam Makeba. (Les Séries musicales, 2x 1h58)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

• Crédits : David Becker - AFP

Météo extrême. Dôme de chaleur, pic à 49,7° C au Canada, fortes précipitations et inondations meurtrières en Europe... Quels effets les activités humaines ont-elles sur le dérèglement climatique ? A quoi s'attendre ? (Les Matins d'été, 33 min)

L'invention qui console. Le secteur des jeux vidéo ne s’est jamais aussi bien porté. En France, il est même le premier marché culturel, devant celui du livre et du cinéma. A l’heure de la neuvième génération de console, de l'essor des jeux sur smartphone et des casques de réalité virtuelle, cette invention, jeune d’une soixantaine d’années, n’a pas fini de grandir. (Eurêka !, 58 min)

Les mots de Mao. Traduit en 50 langues, exporté dans 150 pays, diffusé à plus de 2 milliards d'exemplaires, le Petit Livre rouge est un succès d'édition... et de propagande. Objet fétiche brandi par des dizaines de millions de gardes rouges lors de la "Grande révolution culturelle prolétarienne", il fait partie de ces œuvres à l'influence mondiale. (Comment les livres changent le monde, 1h)

Putsch qui fait pschitt. Les crises politiques éclatent parfois en même temps que les orages estivaux, rappelle cette série des "étés meurtriers". Il y a 5 ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet, des militaires tentent de prendre le pouvoir en Turquie. Le coup d’État se déroule en direct sur les écrans de télévision ; son échec va permettre au président Recep Tayyip Erdoğan de renforcer son pouvoir. (Le Reportage de rédaction, 4 minutes)

LES FICTIONS

• Crédits : Nicolas Tucat - AFP

Sur le champ de bataille. Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Première Guerre mondiale. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Une lecture d'Omar Sy, au festival d'Avignon. (Avignon - Fictions, 58 min)

Récit d'Egypte. Le Quatuor d'Alexandrie, la tétralogie de l'écrivain britannique Lawrence Durrell, exalte le mythe d'une Alexandrie cosmopolite, licencieuse et excentrique. Livre culte depuis un demi-siècle, il a contribué à l'inscription littéraire moderne de la vision légendaire de cette ville portuaire égyptienne. (Fictions, 20 x 20 min)

LA CITATION

• Crédits : Pierre Verdy - AFP

Cette semaine, la citation nous vient de l'artiste plasticien Christian Boltanski, mort ce mercredi 14 juillet, à l'âge de 76 ans. En février dernier dans l'émission "Affaires culturelles", il livrait l'un de ses derniers grands entretiens, au micro d'Arnaud Laporte. Ces dix dernières années, les œuvres de Christian Boltanski avaient davantage trait à des partitions qu’à des objets. Il s'en expliquait :

Il y a finalement deux manières de transmettre : une manière de transmettre par l'objet, une autre par la connaissance. Dans mon cas, ce qui m'a intéressé, c'est la transmission par la connaissance. Donc tout ce que je fais est détruit à 81 %, mais on peut le refaire. Ce n'est plus la sainte relique du petit bout d'os, c'est savoir le refaire ou savoir le réinterpréter, un peu comme des partitions musicales, qui sont réincarnées à chaque fois que le pianiste joue un morceau musical. Dans les dernières œuvres que j'ai pu faire, il y a des choses que personne ne verra jamais, mais il reste le récit. Christian Boltanski

Cette session de rattrapage estivale s'arrête ici. Le moment de plonger, presque littéralement, dans le ventre d'une baleine, à l'instar ce pêcheur gobé en juin dernier par un cétacé au large de la côte est américaine, et miraculeusement recraché par l'animal marin. Dans le sillage de l'histoire de ce "nouveau Jonas", une longue tradition littéraire et un vrai mytho. Bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋