Opération spéciale | Asile et immigration : l’heure de vérité ?

Qu’ils soient économiques, écologiques ou consécutifs à des conflits, l’immigration et l’asile représentent des enjeux majeurs de notre société. Le gouvernement s’est emparé de cette question brûlante et présente son projet de loi asile-immigration en Conseil des ministres le 21 février. France Culture consacre une journée spéciale à ce dossier, convoquant des paroles d’experts dans tous ses rendez-vous de débats et d’actualité de la journée.

Au programme

6h45 Les enjeux internationaux - Xavier Martinet

Italie. Face aux réfugiés, impensée ou cynisme européen ?

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS (CERI-Sciences-Po) et enseignante à Sciences-Po



7h-9h Les matins – Guillaume Erner et la rédaction

Avec Stephen Smith, journaliste, universitaire et écrivain, spécialiste de l'Afrique. Auteur de nombreux livres dont le dernier est La ruée vers l'Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent (Grasset) et Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix, pour le dossier « Penser l’immigration »

7h35 Le choix de la rédaction – Tara Schlegel

Les personnels du droit d’asile demandent plus de moyens

12h- 13h30 La Grande Table – Olivia Gesbert

Avec Didier Leschi, Directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

12h30 Invité du journal : (attente)

13h30-14h Les Pieds sur Terre – Sonia Kronlund

Migrants : journal à deux voix (1/5) Ils sont Ivoiriens, arrivés en France il y a neuf mois après un séjour traumatisant en Lybie. Ibrahima a trente-sept ans. Une fois arrivé en France, il s’aperçoit que son avenir est celui d’un sans-papier exploité, voué à vivre de l’économie souterraine. Sow a dix-sept ans. Après quelques mois passés à vivre dans les rues de Paris, il vient d’être reconnu mineur par l’aide à l’enfance. Il vit dans un hôtel avec d’autres jeunes dans la même situation. Il est pour le moment pris en charge et espère aller à l’école. Reportage : Fabienne Laumonier - Réalisation : Cécile Laffon

18h20 – 19h Du Grain à moudre – Hervé Gardette

La politique doit-elle se mêler d’intégration ?

Avec Carlos Arbeláez, réfugié, ancien président de l'association Singa qui aide les réfugiés, chargé des relations publics à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en France (UNHCRFrance) ; Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice de recherche au CNRS, chercheure associée au Cevipof, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration et Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine, auteur d'un rapport d'information pour le Sénat en juillet 2017 intitulé "Migrants : les échecs de l'apprentissage du français et des valeurs civiques".

Sur franceculture.fr : Opération spéciale « Asile et immigration : l’heure de vérité ? » avec un dossier spécial « les réfugiés sont aussi des cerveaux » par Cécile de Kervasdoue

Une opération spéciale à suivre dès 6h45 sur France Culture en partenariat avec le journal La Croix