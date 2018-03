"Papiers", la revue de France Culture : révolutions dans l'humanité

Les écrivains le savaient depuis des lustres. Il ne serait pas simple de tenir à l’abri bien longtemps les hiérarchies entre le monde des humains et celui des animaux. Des fables de La Fontaine à La Ferme des animaux de George Orwell, on voyait bien venir le temps où, à prendre les bêtes pour des hommes, et à voir les hommes se conduire comme des bêtes, ces hiérarchies voleraient en éclats.

Le sujet était philosophique, il est devenu éthique. De tous temps, il était déjà par nature économique : comment retourner le champ sans le concours du bœuf, se déplacer sans le cheval, porter l’eau sans l’âne ; et enjeu de civilisation : l’humanité n’est-elle pas omnivore, donc carnivore ? Il s’est fait scientifique, biologique et génétique. Mais au fait qu’est-ce qui nous différencie pour de bon, les uns et les autres ? Nous avons appris nos voisinages chromosomiques avec les mouches, les chimpanzés, les cochons. Mais en tirons-nous les bonnes conclusions ?

Verra-t-on un jour les humains et les animaux entrer en phase de codification juridique ? Comment assurer les droits et devoirs de tous sur la planète ? Peut-on, doit-on imaginer un monde à parts égales ? Ne prendrions-nous pas des risques inconsidérés en relativisant la part prioritaire de l’humanité sur les autres espèces ? Ce que nous n’avions pas vu venir, à l’évidence, c’est le potentiel conflictuel du sujet. Les esprits s’enflamment. A juste titre. Les implications sont immenses. L’animal est le sujet de notre dossier central réalisé après un passionnant forum dans le grand amphi de La Sorbonne.

A propos de bêtes … Ceci rappelle fort à propos combien certain(e)s ont pu être choqué(e)s par le hashtag Balancetonporc. Pour certains, c’était « balance » le problème, pour d’autres, l’utilisation d’une métaphore animale. Reste que depuis le dernier numéro de Papiers (dans lequel nous avons notamment publié un entretien de Christine Angot par Guillaume Erner), la question des rapports de sexe(s) et de pouvoirs est restée au centre des réflexions dans l’espace public. Ici, Geneviève Fraisse et Masha Gessen interrogent la notion de consentement. Cinquante ans après 68, qui eut cru que le sujet ne serait pas davantage réglé ? D’ailleurs, comment ceux de 68 se figuraient-ils 2018 ? L’anniversaire d’une année qui a bouleversé le monde, traité ici à travers des archives et un grand entretien A Voix nue avec Dany Cohn-Bendit, fera-t-il apparaître, somme toute, les grandes mutations imaginées ?

Laissons le dernier mot à l’imaginaire, précisément. La comédienne Irène Jacob et Paul Auster étaient ensemble au Festival littéraire du Havre, le Goût des autres. Les voici ici côte à côte à parler chacun de leur art. C’est dans un autre festival que le romancier et chroniqueur Aurélien Bellanger a vu Cyril Hanouna. Il vous faudra aller au bout de ce numéro pour savoir ce qu’il en a définitivement conclu.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture