"Papiers", la revue de France Culture : et les imaginaires deviennent paysages

Le paysage y est toujours pour quelque chose. C’est lui, le pays. On est d’un pays, qui n’est pas d’abord une nationalité, mais une bouffée d’émotions — heureuses, et parfois pas. Relisons Albert Camus, L’Été et aussi Noces à Tipasa: jeune, il plongeait avec les autres garçons dans le paysage. Les émotions se forgent dans un ensemble de volumes, de couleurs, de matières. La Méditerranée est la seule mer que reconnaissent comme telle ceux qui s’y sont baignés enfants, et elle va avec les pins, la roche rouge, le chant des cigales et l’odeur du fenouil sauvage.

Pour d’autres, la mer ne peut être que l’océan, les dunes, le vent et les roses trémières. Sait-on bien où l’on est? interroge Gilles Clément. Que répondre à cette question lorsque, comme le raconte Pascal Dibie, le paysage a tant changé que le village est devenu périurbain et que la ville en mutation est un non-espace s’étendant sur des zones qui ne sont plus ni citadines, ni rurales? Comment rentrer au pays, lorsque le paysage n’y est plus reconnaissable, si les bois ont remplacé les champs, faute d’exploitation des sols, et que les vaches disséminées sur le tapis vert des prairies, comme dans un tableau de Constable, sont désormais regroupées en troupeaux génétiques? Sans parler des paysages où l’on sait ne jamais pouvoir retourner… Regardez à ce propos le portfolio d’Alejandro Cartagena, ces murs saisissants de la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Lorsque le réel vient à s’effacer, quand il s’est tout à fait transformé, qu’il a disparu ou est devenu inaccessible, ou si, au contraire, il s’agit de l’inscrire, ou de le détruire, de le déformer, de le sublimer, les imaginaires deviennent paysages. Isabelle Huppert, Patrick Chamoiseau, Takashi Murakami et Sofiane les interprètent à leur façon… Confidences.

Revenons à Camus. L’Été, paysage de l’enfance, est un texte de génie, c’est aussi une saison. L’été, cette grande traversée !

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

"Papiers", n°25 : juillet-septembre 2018

