"Papiers", la revue de France Culture : être contemporains

• Crédits : France Culture/Exils

« Nous ne savons pas ce qui se passe, et c’est cela qui se passe », écri­vait le philosophe espagnol José Ortega y Gasset (1883-1955), réguliè­rement cité par Edgar Morin. Cette phrase simple et puissante, évocatrice à elle toute seule comme un traité de philosophie, se médite avec le même sentiment de vertige que celui que l’enfant éprouve à regarder de nuit les étoiles en s’interrogeant sur sa place dans le cosmos. Comment être à nous-mêmes nos propres contemporains ? Comment comprendre ce qui se passe ?

C’est pour embrasser l’horizon large de cette question impossible et excitante que Papiers convoquera dans ses pages, une fois par trimestre, les plus grandes voix de la création et des savoirs. Il y aura des entretiens et des débats, des images et des idées, de la subjectivité et de la connais­sance : de quoi prendre du plaisir (celui de la découverte), et nourrir de quoi penser (ce qui est la même chose). Papiers illustrera l’esprit d’ouverture de France Culture et la démarche de la radio avec de grands moments issus de l’antenne, des curiosités, des archives, mais également des articles traduits des principaux titres de la presse étrangère, des textes inédits, un portfolio, des citations…

Au centre de la revue, Papiers traitera d’un grand enjeu contemporain par une diversité d’approches — pour ce numéro : « Le vrai, le faux et le presque vrai ». Dans chaque numéro, trois grandes rubriques consacrées à l’actualité de la création, des idées et des savoirs avec ici notamment une enquête sur la mystérieuse romancière à succès Elena Ferrante, un documentaire sur la révolution russe, et un parcours philosophique inspiré des plantes et des arbres. De l’antenne de France Culture aux pages de Papiers, nous retrouverons aussi Leïla Slimani, Jean-Christophe Rufin, Frédéric Worms, Françoise Héritier, Erik Orsenna, des éclats d’actualité du trimestre écoulé, un grand entretien à voix nue avec Jean- Louis Étienne et des préconisations culturelles par les personnalités de notre antenne pour passer l’été en bonne compagnie.

Ortega y Gasset encore : « La vie prend un sens lorsqu’on en fait une aspiration à ne renoncer à rien ». Papiers, nouvelle revue de la création, des idées et des savoirs imaginée par France Culture et la maison d’édition Exils, dirigée par Philippe Thureau-Dangin, sera ouverte à tout ce qui se passe.