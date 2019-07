"Papiers", la revue de France Culture : la beauté et ses énigmes

En 1989, Jean-Luc Godard livrait un court-métrage de vingt-huit minutes, intitulé Fatale beauté, qui s’inscrivait dans une série de huit histoires du cinéma : « Je montre, disait-il, que le cinéma c’est des hommes qui ont filmé des femmes. Il y a quelque chose de très fatal là-dedans. C’est l’histoire de la beauté qui, dans la peinture comme dans la littérature, a toujours été liée à des femmes et pas à des hommes. »

Informations, abonnements : "Papiers", la revue de France Culture

La beauté, chacun la cherche, semble-t-il, ou la préfère, sans savoir pour autant ce qu’elle est. Godard cite Élie Faure, grand historien de l’art à cheval sur les xixe et xxe siècles, qui parle de la beauté comme d’un « monde lointain et reculé ». C’est une bien belle formule, elle n’est pas très claire mais on voit bien ce dont il s’agit. De façon assez amusante, on constate toujours que ceux que chacun juge très séduisants n’en ont généralement pas conscience (voir Carla Bruni, p. 18) ou en tous cas le prétendent, ou bien n’y prêtent aucun intérêt véritable (Alain Delon : « je pense que la beauté est une chose tellement petite, tellement insigni­fiante… », p. 20). Les moins bien dotés ont évidemment moins de facilité à s’en détacher.

Puisque ces mystères nous échappent, détournons la citation de Jean Cocteau et feignons de savoir qui en sont les organisateurs. La beauté a une histoire d’une richesse qui n’a d’égale que celle des différentes orga­nisations sociales au fil des temps. La beauté est un enjeu philosophique — on lira ici avec quelle profondeur insoupçonnée. Et l’art, très longtemps, ne s’est confronté qu’à elle. La vulgate dit qu’il y est question de la mort — c’est à voir —, en tout cas aussi de la vie. Un kaléidoscope de citations vous permettra de vous confronter à cette lumière, qui est aussi mystérieuse qu’un trou noir.

Godard, oui, longuement interviewé par Olivia Gesbert. Il ne parle pas là de beauté, ou alors il ne parle que de cela, puisqu’il parle d’art et de cinéma. Le cinéma est très au coeur de ce numéro de Papiers — qui vous propose notamment, après 30 romans dans le précédent numéro, 35 films pour mieux comprendre l’époque.

Bien d’autres sujets, enfin, au sommaire. Aurélien Bellanger vous emmène, comme dans chaque numéro, parcourir la France. Vous passerez par la Bretagne. Une bien belle région, dit-on.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

"Papiers", n°29

Le numéro 29 de la revue Papiers est disponible en kiosque, maisons de la presse et sur abonnement, dès le 7 mars 2019

Informations, abonnements : "Papiers", la revue de France Culture