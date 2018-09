"Papiers", la revue de France Culture : les révolutions de l'intelligence

1985. Shoah vient de sortir et Claude-Jean Philippe, qui reçoit Claude Lanzmann sur France Culture, ose d’emblée la question impossible : « Shoah est un des plus grands films de l’histoire du cinéma. D’où vous est venue l’idée ? » Le cinéaste lui répond : « Je sais que je vais devoir un jour m’expliquer sur Shoah, m’expliquer avec Shoah, me l’expliquer à moi-même. » Claude Lanzmann est mort le 5 juillet. D’autres grandes voix de la culture dans ce numéro : Alexandre Soljenitsyne qui aurait cent ans cette année, Nan Goldin, Ibrahim Maalouf, Raoul Peck, Nicole Krauss…

« Je ne sais pas ce que réservent les années à venir. De monstrueux changements se préparent. Des forces dessinent un futur dont nous ne connaissons pas le visage. Certaines d’entre elles nous semblent dangereuses car elles tendent à éliminer ce que nous tenons pour bon. » Ces phrases sont signées du Prix Nobel de littérature américain John Steinbeck et elles datent de septembre 1952. C’est sous leur égide que nous aurions pu inscrire notre grand dossier de référence sur la révolution des intelligences. Nous avons convoqué de grands spécialistes dans tous les domaines (mathématiciens, philosophes, anthropologues, juristes) pour envisager ce que Cédric Villani, médaillé Fields et député, propose d’affronter pour trois raisons : par défi, par plaisir, par nécessité. Il s’agit moins ici de juger que de comprendre ce qui arrive : l’intelligence artificielle comme enjeu global posé à notre civilisation. C’est la question de la comparaison entre les intelligences qui inquiète peut-être le plus. L’artificielle peut-elle surpasser la naturelle ? « L’intelligence est politique », nous rappelle le philosophe britannique Stephen Cave, se demandant s’il ne vaut pas mieux « préférer l’intelligence artificielle à la bêtise naturelle ». Cédric Villani se veut rassurant : « L’IA ne sait pas ce qu’est un concept. Elle n’a aucune culture. »

Cet été, l’historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron, désormais producteur sur France Culture, définissait ce qu’il entendait par l’idée d’Europe. « Ce serait une manière calme et respirable de pouvoir dire « nous ».

En écho, notre portfolio propose un travail sur l’Angleterre du Brexit signé Travis Hodges. Tournant les pages, on se surprend à scruter la pose des corps dans les paysages, l’expression des visages, les regards. En cette année d’enjeux européens, que regardons-nous à travers ces photos ?

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

"Papiers", n°26

Le numéro 26 de la revue Papiers est disponible en kiosque, maisons de la presse et sur abonnement, dès le 20 septembre 2018.

Informations, abonnements : "Papiers", la revue de France Culture