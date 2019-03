"Papiers", la revue de France Culture : pourquoi lisez-vous ?

C’était le siècle dernier. En 1919, les surréalistes interrogent leurs contemporains. « Pourquoi écrivez-vous ? ». « Si l'on écrit, ce n'est qu'un refuge : de tout point de vue ». C’est la première réponse, et c’est celle de Tristan Tzara. « Par faiblesse », renchérit Valéry. Jean Paulhan : «Mais enfin, j’écris peu, votre reproche me touche à peine ». Si la question exprime l’inquiétude face à l’avenir qui succède à la guerre, alors ses initiateurs n’en sortent guère rassérénés. Les réponses sont publiées par Breton dans la revue Littérature. 1988. Daniel Rondeau et Jean-François Fogel réitèrent l’exercice dans Libération. 2019, cent ans après la première enquête, c’est Philippe Thureau-Dangin qui nous a fort heureusement proposé de récidiver, et ensemble nous avons sollicité cinquante écrivains qui nous tiennent à cœur. « Pourquoi écrivez-vous ? », leur avons-nous demandé, ajoutant « dans un monde où l’image est reine ». Je ne vous déflorerai pas les réponses, elles sont au cœur de ce numéro de Papiers largement dédié à la littérature.

On pourrait imaginer un jour de demander à nos contemporains : « pourquoi lisez-vous ? ». Ce serait passionnant et sans doute réconfortant à bien des égards. A quelques-uns, nous avons décidé à ce propos de fouiller dans nos bibliothèques et nos mémoires pour vous proposer les romans qui nous paraissent à même de nous aider à mieux comprendre notre société troublée. Aucun n’en propose une lecture littérale, cela va de soi, et nous avons pensé à des textes classiques désormais autant qu’à des contemporains. Nous vous proposons 30 titres. Pourquoi 30 ? Mettons que c’est le compromis auquel nous sommes parvenus.

Beaucoup d’autres choses ici encore. Un grand entretien A Voie nue avec Alain Touraine, une masterclasse avec Riad Sattouf et la vie des idées de ce trimestre : la restitution des œuvres d’art volées, ou encore la tendance en vogue de la collapsologie …

Alec Soth, I know how furiously your heart is beating. C’est le titre du livre dont est tiré notre port-folio et la photo de couverture. Un bien beau titre, vraiment ! Un programme, le nôtre.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

"Papiers", n°28

