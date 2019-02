Participation, représentation, information : Le nouvel âge de la politique ? Journée spéciale

Mardi 19 février, près de 3 000 personnes sont venus assister au Forum France Culture dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne. Dans le public, des centaines de lycéens cahiers ou tablettes en main, ont suivi avec attention les 4 débats qui se sont succédés. Directement connecté à leur pratique des réseaux sociaux et ancré dans l’actualité, le thème de la journée a animé les discussions sur la scène du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne et suscité de nombreux échanges.

De la question des inégalités supportées par nos sociétés par Tiphaine de Rocquigny jusqu’à celle des fakenews et des algorithmes, portée par Nicolas Martin, de la philosophie des réseaux sociaux traitée par Adèle Van Reeth et de l’interpellation du pouvoir vue par Emmanuel Laurentin, la démocratie à l’heure des civic tech et des manifestations populaires a été analysée à travers les savoirs et en présence de nombreux invités, personnalités et experts. Philosophie, histoire, sciences, économie… ces rencontres coproduites par Sorbonne Université sont à écouter lors de la journée spéciale sur France Culture le vendredi 22 février 2019 sur France Culture.

Retrouvez également tous les programmes sur franceculture.fr.

Avec le soutien de la Chancellerie des universités de Paris

En partenariat avec La Croix, L'Histoire et Alternatives économiques

Au programme sur France Culture

VENDREDI 22 FÉVRIER

> 9h – 10h : LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE d’Emmanuel Laurentin

Interpeller le pouvoir : une histoire

Avec Marie Dujoux, historienne du Moyen-Âge, et Eric Anceau, Maître de conférence en Histoire contemporaine, Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire des pouvoirs, de l'action publique et des sociétés, et Gérard Noiriel, historien, directeur d’études à l’EHESS, mène des recherches sur la socio-histoire de l’État-nation, l’histoire de l’immigration et l’histoire de la classe ouvrière.

> 10h – 11h : LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIEd’Adèle Van Reeth

Pour une philosophie des réseaux sociaux

Avec Pierre Musso, philosophe, Benoît Thieulin, fondateur et directeur de de La Nescouade, agence de communication numérique, ancien président du Conseil national du numérique Valérie Jeanne-Perrier, professeure de sociologie des médias, CELSA, Sorbonne Université.

> 14h – 15h : ENTENDEZ-VOUS L’ECO ? de Tiphaine de Rocquigny

Quel niveau d’inégalités peuvent supporter nos sociétés ? Avec Lucas Chancel, économiste

Cécile Duflot, directrice générale d’OXFAM, Olivier Galland, directeur de recherche CNRS au GEMASS, Sorbonne Université, sociologue spécialiste des inégalités et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe.

> 16h – 17h : LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE de Nicolas Martin

Civic tech, fakenews, les algorithmes : amis ou ennemis de la démocratie ?

Avec Axelle Lemaire, associée au cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation sous le quinquennat Hollande, Benjamin Bayart, cofondateur de la Quadrature du Net, Jean-Gabriel Ganascia, Professeur d’informatique à Sorbonne Université, spécialiste en intelligence artificielle, membre de l’Institut universitaire de France, président du Comité d’éthique du CNRS (Comets).

LE PROCHAIN FORUM A LA SORBONNE

Samedi 13 avril 2019 – L’Alimentation