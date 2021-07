Patrick Cohen, Nora Hamadi et Grégory Philipps nouvelles personnalités d’antenne de France Culture

Patrick Cohen, Nora Hamadi et Grégory Philipps seront sur l’antenne de France Culture dès la rentrée : trois nouvelles voix pour faire vivre le débat public, décrypter les grands enjeux d’une année encore marquée par le Covid-19 et déjà tournée vers l’élection présidentielle.

« Fierté d’accueillir ces nouvelles personnalités sur France Culture et de proposer à nos auditeurs un renouvellement marqué des temps forts de nos week-ends. Patrick Cohen saura à merveille conduire L’Esprit Public, une référence du débat politique et géopolitique, et écrire avec nos fidèles invités du dimanche 11h une nouvelle page de l’histoire de cette grande émission tandis que Nora Hamadi et Grégory Philipps fonderont une grande séquence politique chaque samedi, de 12h à 13h30. Trois voix, trois émissions, trois espaces pluralistes d’analyses et d’approfondissement de l’actualité ».

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

LE SAMEDI DE 12H À 13h30 DÈS LE 4 SEPTEMBRE : NORA HAMADI ET GRÉGORY PHILIPPS

On dit la politique désertée, discréditée, en panne d’idées et des citoyens de plus en plus éloignés de leurs élus et des partis se sentant en panne de représentation. France Culture fait le choix de renforcer son offre en créant une grande tranche de traitement de la chose politique. Une séquence en deux temps le samedi :

> 12h – 12h30 : Nora Hamadi met à jour un sujet ignoré du débat politique et pourtant au cœur de préoccupations citoyennes. Une émission composée d’un plateau adossé à un reportage de la rédaction de France Culture.

> 12h30 – 12h45 : le journal

> 12h45 – 13h30 : Grégory Philipps interroge avec le temps de l’approfondissement un acteur de la vie politique sur une ou plusieurs thématiques de fond au cœur de l'actualité de cette année électorale.

Grégory Philipps est également nommé directeur adjoint de la rédaction en charge du développement numérique et prendra ses fonctions dès le 16 août.



LE DIMANCHE À 11H DÈS LE 29 AOÛT : PATRICK COHEN

Le 29 août, Patrick Cohen prendra la tête de L’Esprit Public, l’émission de référence de France Culture en matière de débat d’idées sur l’actualité française et internationale. Avec ses invités, il mettra en perspective les temps marquants de chaque semaine au cours de débats d’intellectuels et de chercheurs engagés. L’émission, qui ouvre une nouvelle page de son histoire, conservera ses fondamentaux – esprit de discussion et d’ouverture sur le fond des sujets – mais ménagera quelques évolutions et des surprises à ses auditeurs.

BIOGRAPHIES

Patrick Cohen

Féru d’information et de connaissances, il est depuis 2011 chroniqueur dans l’émission C à Vous sur France 5 et animateur de l’émission Rembob’INA sur LCP (depuis 2018). Au cours de sa carrière, Patrick Cohen a collaboré avec RTL (1994-2007), France Inter (2007-2008 puis 2010-2017) et Europe 1 (2008-2010 et 2017-2021).

Nora Hamadi

Nora Hamadi est journaliste. Elle présente l’émission VoxPop sur Arte depuis 2018 et elle est rédactrice en chef de Fumigène, un trimestriel gratuit engagé. Spécialiste du suivi des affaires européennes et réalisatrice de grand reportage et de documentaire, elle a aussi beaucoup collaboré à la Chaine parlementaire Public Sénat. Elle accompagne aussi des structures scolaires, des maisons des jeunes, des municipalités à l’intelligence collective et dispense de nombreuses formations à la prise de parole, à la lutte contre les discriminations ou contre les discours de haine.

Grégory Philipps

Grégory Philipps a effectué l’essentiel de sa carrière à Radio France : présentateur à France Bleu, reporter à Mouv’, grand reporter à franceinfo puis directeur adjoint de la rédaction avant d’être correspondant Radio France à Jérusalem (2011/2013) puis à Washington (2017/2021). Il est l’auteur de 2 podcasts : « Washington d’ici » sur la campagne présidentielle US, et « 11 septembre, l’enquête ».