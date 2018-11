Patriotisme, Afrique du Sud, Mad Men : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Cette semaine, nos ondes se sont - plus encore que de coutume - fait l’écho des voix féminines. Se pose toujours la question de la place des femmes dans la société et l’espace public, par exemple à l’université, ou, plus subtilement, à travers les structures de la langue même. Mais il s’agit aussi de les laisser s’exprimer sur une part plus intime de leur vie, que ce soit en parlant d’amour sur le divan, ou en se confiant sur leurs expériences sexuelles. Les intellectuelles ont également été mises à l’honneur, qu’elles soient cinéaste comme Marceline Loridan-Ivens, philosophe comme Nancy Fraser, écrivaine d’antan comme George Eliot ou auteure fraîchement récompensée par le prix Femina comme Elisabeth de Fontenay. Bonnes écoutes ! Emma Morelle

COMPRENDRE

Vous avez dit "islamisation" ? Que se cache-t-il derrière ce mot qui cristallise les grands débats et tensions de la France moderne ? Loin des clichés et du sensationnalisme, on s’est demandés avec quels outils et selon quels critères mesurer ce phénomène. (Du Grain à moudre, 39 min)

Tourner autour de l’impôt. Pour y voir plus clair sur ce que vous payez tous les mois, nous vous proposons de revenir sur son histoire, de parler de justice et de paradis fiscaux, mais aussi d’impôts écologiques. (Entendez-vous l’éco ?, 4x59 min)

Allons enfants de la patrie. Quelques jours après les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, retour sur la notion de "patriotisme", dont le sens et la popularité ont tant évolué en France. (Politique !, 30 min)

APPRENDRE

Afrique du Sud. Embarquez pour un voyage dans ce lointain pays, visitez ses monuments et retracez son histoire, de ses civilisations anciennes à ses rapports avec la France pendant l’apartheid, en passant par le procès de Rivonia, qui condamna Nelson Mandela à la prison à perpétuité. (La Fabrique de l’histoire, 4x52 min)

La juste mesure. Le kilo est mort, vive le kilo ! À l’occasion de la redéfinition cette semaine des étalons de quatre unités de bases, dont le kilo, partez à la découverte du système international d’unités. (La Méthode scientifique, 59 min)

En voiture Simone. Entre enjeux écologiques et progrès technologiques, quel est l’avenir de l’automobile ? Éléments de réponse d’autant plus prégnants en ce week-end de mobilisation contre l’augmentation des taxes sur les carburants. (Cultures Monde, 4x58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Sous le Pont Mirabeau. Poète bien connu de l’amour et de la guerre, Apollinaire livre une œuvre protéiforme, dont l’art raffiné et moderne se situe à la croisée des arts plastiques et de la littérature. (Une vie, une œuvre, 59 min)

De la musique avant toute chose. Visite guidée et immersive dans l’exposition "Comédies musicales, la joie de vivre au cinéma", pour comprendre en quoi la comédie musicale constitue un genre utopique et une forme de cinéma total. (Plan large, 59 min)

Mad Men. Une série qui suscite encore aujourd’hui le débat, près de trois ans après la fin de la dernière saison, et dont l’univers des années 1960 nous en dit beaucoup sur notre société actuelle. (La Compagnie des auteurs, 4x58 min)

LA CITATION

En cette semaine marquée par la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, nous vous proposons une citation de Philippe Geluck, dessinateur à l’humour noir, ami de ceux touchés par l’attentat de Charlie Hebdo quelques mois plus tôt, à qui il rend ici hommage (La Grande table, 28 min) :

Le jour des attentats de "Charlie", en dehors du chagrin qui m’a fracassé, de l’indignation que vous pouvez imaginer, j’ai dit autour de moi à l’atelier : "Le temps de l’insouciance est terminé". Et j’ai vraiment eu ce sentiment. [...] Cette insouciance qui a baigné la création de "Hara-Kiri", de "Charlie Hebdo", dans les années 1960-1970, avec ce merveilleux sentiment que tout serait possible, est terminée. On se rend bien compte que le monde a changé. [...] Ce livre, c’est aussi pour moi une manière de dire "Les gars, on est toujours là. Ce que vous m’avez apporté, cet esprit de liberté absolue, de liberté d’expression et de liberté artistique, je voudrais continuer à l’honorer, et je ne veux reculer devant rien".

Avant de vous souhaiter un excellent week-end, nous vous rappelons que vous risquez ce samedi de croiser des armées de petits gilets jaunes : pas de panique, vous n’avez pas loupé la dernière tendance, mais si vous n’êtes pas encore au courant des raisons de cette mobilisation, on vous explique tout ici ! À la semaine prochaine.