Philip Roth, Parcoursup, Simone de Beauvoir et princesses : la Session de rattrapage

Triste mois pour la littérature américaine, après la disparition de Tome Wolfe, père du Nouveau Journalisme, c'est Philip Roth qui n'écrira plus. France Culture a rendu hommage à ce géant, dont la disparition, à l'âge de 85 ans, a provoqué de nombreuses réactions. Écrivain du désir, de la judéité, Philip Roth avait dressé un portrait sans concessions de l'Amérique de son temps. Il avait accédé au statut de grand nom de la littérature en 1969, avec Portnoy et son complexe. A travers son oeuvre autobiographique, il prenait plaisir à régler ses comptes avec "les femmes, les rabbins, les hommes politiques, les psychanalystes et les critiques littéraires", selon ses propres mots. Entré dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2017, plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, il laisse derrière lui une oeuvre riche à lire et re-lire. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Parcours supplémentaire. La loi ORE et son corollaire, la plateforme Parcoursup, seraient motivés par une volonté de mieux orienter les futurs étudiants. Mais qui dit personnalisation des parcours, dit aussi besoin de moyens, l’université a-t-elle les moyens de la sélection ? (Du Grain à moudre, 40 min)

Le temps de dormir. Pourquoi dormir quand il y a tant à faire ? La valeur du sommeil est devenue relative, elle n'est plus gravée dans le marbre de la nuit. Il faut donc rappeler sa vertu et sa magie, célébrées dès les premières civilisations humaines. Car pour le philosophe Eric Fiat, “s’endormir, c’est reconstruire la nappe phréatique dont le tarissement rendrait impossible la vie éveillée”. (La Grande Table, 34 min)

Alliance improbable. Le Mouvement 5 étoiles et la Ligue semblent avoir trouvé un accord de gouvernement en Italie. Si leurs idées diffèrent tout autant que leur place sur l’échiquier politique, les deux partis partagent leur caractère populiste et antisystème : ils sont unis autour du rejet des élites politiques ou encore des règles de l’Union européenne. Une débâcle des partis traditionnels nourrie par la hausse des inégalités et le ras-le-bol des Italiens face aux politiques successives d'austérité. (L'Invité des matins, 31 min)

APPRENDRE

• Crédits : AFP - AFP

"On ne naît pas femme..." Si l’essai Le Deuxième Sexe a provoqué de vives polémiques au moment de sa parution, il n’était pas originellement pensé par Simone de Beauvoir comme un texte militant. Il a pourtant marqué l’histoire du féminisme et le début de l’engagement de Simone de Beauvoir, qui rédige en 1971 le Manifeste des 343 salopes, défendant le droit à l’avortement. (La Compagnie des auteurs, 58 min)

Tout feu, tout flamme. La domestication du feu, et avec elle la cuisson des aliments, l’optimisation de la mastication et de la digestion, et donc la libération de place pour le développement du cerveau d’une part, mais aussi la constitution d’un foyer, c’est à dire d’un espace social d'autre part : et si tout cela était cet acte fondateur qui avait fait de nous ce que nous sommes, qui nous avait fait basculer de l’animal vers l’humain ? (La Méthode scientifique, 59 min)

Saint-Simon, le roi des potins. Saint-Simon était de toutes les intrigues de l'entourage de Louis XIV. Il n'y avait pas un ragot dont il ne soit au courant. A la cour, il était surnommé le "voyeux" à cause de sa manie de toujours mettre son nez dans toutes les affaires. Une réputation bien méritée ? Peut-être, mais pour notre plus grand plaisir. (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Bettmann - Getty

Princesse en procès. La Belle au bois dormant n'est pas heureuse... Elle décide de fuir le monde enchanté pour se confronter à la réalité et trouver l'homme de sa vie. On la retrouve des années plus tard sous les feux des médias, sur le banc des accusés, inculpée de terrorisme pour des attentats qu'elle n'a pas commis mais qu'elle revendique tout de même. (L'Atelier fiction, 59 min)

L'art de l'impro. "Une improvisation ne peut pas être rejouée, c'est un état magnifique." La contrebassiste Joëlle Léandre défend l’improvisation comme moyen d’expression premier, libéré de la hiérarchie habituelle rattachée au tandem compositeur/interprète. (Par les temps qui courent, 58 min)

Fresque photographique. Le grand photographe américain a soufflé ses 90 bougies. Son premier Rolleiflex ? Il l’a gagné au poker lors de son service militaire. À l'en croire, les cartes rythment sa vie qu’il raconte ici par le biais d’anecdotes. Rencontre avec l'artiste total William Klein. (Le Réveil Culturel, 26 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Mélanie Plouviez, maîtresse de conférences en philosophie, venue discuter inégalités lors d'une série d'émissions qu'a consacrées Entendez-vous l'éco (4 x 58 min) à ce sujet :

La question est de savoir si la conscience des inégalités suffit à permet de réduire les inégalités. Si celles-ci relèvent d'une situation institutionnelle, alors cette seule conscience ne suffira pas.

Vous voudriez passer votre week-end dans le canapé à écouter nos émissions plutôt que de dire oui à cette sortie avec des amis ? Alors nous vous suggérons de prendre exemple sur le poète Henri Michaux, qui avait porté le refus au rang d'art, au point de dire non à des prix littéraires ou à une entrée à la prestigieuse collection de la Pléiade. A la semaine prochaine !