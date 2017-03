Pierre Bouteiller, figure de la radio française, est mort

Animateur mythique de la radio française, successivement passé par Europe 1, France Inter et France Musique, Pierre Bouteiller est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 82 ans.

"Radio France c'est simple. Si ça parle, c'est France Musique. Si y'a de la musique, c'est France Info qui est en grève", affirmait Pierre Bouteiller, sans se prononcer toutefois sur France Culture. Animateur mythique de radio, le célèbre animateur s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 82 ans.

Né en 1934 à Angers, Pierre Bouteiller voyage énormément. Son père étant directeur à la Banque de France, il change de ville tous les trois ans, comme il le racontait au micro de François Régis Barby en 1995 dans l'émission "La Mémoire en Chantant" : "On avait des résidences sublimes, puisque c'était les résidences de la Banque de France, les plus belles qui soient. [...] Et on était entre autres à Saint-Malo, où on entend très bien la BBC. On écoutait sur le post, un Ondia Superheterodyne cinq lampes. On écoutait parfaitement le "light program", le "first program" sur la bande grandes ondes. A l'époque il n'y avait pas Europe, Radio Luxembourg, il n'y avait pas France Inter, il n'y avait même pas Paris Inter. J'écoutais beaucoup la BBC parce qu'il y avait beaucoup de concerts, j'écoutais les "proms," les concerts promenades du dimanche après-midi, j'écoutais également le "light program" où il y avait du jazz."

"J'ai fait mon éducation musicale aussi bien classique que jazz, par la radio, et notamment par la BBC. Un peu par la radio française aussi, c'est vrai. Les chansons ringardes que je viens de citer c'est par la radio française, et la musique de qualité, classique ou jazz, c'est par la radio britannique."

Venu à Paris pour étudier la psychologie à la Sorbonne, Pierre Bouteiller écoute assidûment l'émission d'Europe 1 "Pour ceux qui aiment le jazz" et se forme à la musique en autodidacte. Suite à un concours, il gagne le droit d'être stagiaire au "Journal parlé" d'Europe 1. Il y devient journaliste culturel, puis animateur avec l'émission "Je sors pour vous". Il est renvoyé après avoir diffusé un gag avec la voix d'Henri Tisot imitant le général de Gaulle et est immédiatement embauché à France Inter, où il présentera des années durant, de 1969 à 1989, d'une voix chaude et légèrement désinvolte, toujours avec humour, plusieurs émissions quotidiennes : "Embouteillage", "Le magazine de Pierre Bouteiller", "Au bénéfice du doute", "Comme de bien entendu" et enfin, après un bref passage par TF1, "Le Masque et la Plume".

"Je passais ce que j'avais envie d'entendre. En essayant de faire passer mon émotion, ma sensibilité, mes engouements, et de les communiquer aux auditeurs."

A force d'animer les émissions, il finit par devenir directeur des programmes à France Inter avant de revenir à l'antenne, puis d'être nommé directeur de France Musique, qu'il renomme France MusiqueS, où il reste en 2004.

