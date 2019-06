Plastique, système de santé, Le Clézio et novlangue : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

D'après une étude menée par WWF, l'être humain ingérerait du plastique... pas mal de plastique : l'équivalent d'une carte de crédit par semaine ! Toujours moins, sans doute, que les cétacés ou grands poissons que l'on retrouve échoués sur les plages, le ventre lesté de déchets. Pourtant, lorsqu'il est inventé par les frères Hyatt au XIXème siècle, il fait figure de matière miraculeuse et peu onéreuse, comme le relate La Série documentaire qui se consacre à ce sujet cette semaine. S'il marque l’avènement de la "grande distribution" et du tout-jetable, il séduit aussi les designers. Il faut attendre 1997 pour que la légende dorée soit vraiment mise à mal avec la découverte du "continent plastique" qui fait aujourd'hui trois fois la taille de la France... France dans laquelle domine encore le modèle de supermarché-hypermarché, qui génère une monstrueuse quantité de déchets. Cerise sur le gâteau, "les milles nuances apportées aux différents textes de loi qui visent à l’interdire ou à en diminuer les effets négatifs cachent un art qui continue de prospérer, celui de polluer" dénonce le producteur de cette série, Alain Lewkowicz. Bonnes écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

Prêter l'oreille. Le logiciel emblématique de musique, de podcast et de vidéos d’Apple "Itunes" tire sa révérence. Un changement d’ère pour l’audio : la fin du téléchargement et l’apothéose de l’écoute en direct, le streaming. Cette évolution cache-t-elle une révolution pour nos oreilles ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Allo, bobo. "C’était l’enfer, ça n’arrêtait pas d’entrer... Au bout de 16 heures de boulot, on ne sait plus ce qu’on fait, et là il a fallu en tenir 24. Un médecin du SMUR de Champagnole est venu en renfort, il avait 70 ans..." témoignait Adrien, jeune interne des Urgences de Lons-le-Saunier, dans Le Quotidien du médecin. Le système de santé français a longtemps fait figure de modèle. Qu’en est-il aujourd’hui, et de quels exemples à l’étranger veut-il s’inspirer ? (Dimanche, et après ?, 45 min)

Tenir la droite ? La droite était donnée troisième force politique du pays aux élections européennes de 2019, elle oscillait entre 13 et 15% dans les sondages, mais réalise finalement un score de 8,49%, derrière les Verts. Quel avenir pour la droite française ? (L'Invité(e) des Matins, 45 min)

APPRENDRE

Au nom du père. Que peut-on faire au nom du père ? Penser tout un ordre social, moral et politique ; imaginer des lois, des gouvernements, des usages ; et pourquoi pas, tout accepter et tout justifier au simple nom du père ? On a fait mieux que ça. Mieux que penser, ou imaginer... on l'a créé : le patriarcat. Faut-il et peut-on l'abolir ? (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

Sonates de Barthes . Entrons donc dans le monde des signes non plus littéraires, textuels, mais musicaux. Mélomane, pianiste et lui-même compositeur, Roland Barthes a mené sa vie en musique - jusque dans la pratique de sa propre écriture. (La Compagnie des auteurs, 58 min)

Pédiatrie mondiale. Créé en 1949, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le pédiatre Robert Debré, le Centre international de l’enfance a œuvré pendant 50 ans à former et informer sur toutes les problématiques touchant à la santé de l’enfant et à promouvoir la notion de pédiatrie sociale au niveau mondial. (La Fabrique de l'histoire, 53 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Un écrivain : Le Clézio. "Ouvrir un livre, c'est comme ouvrir une fenêtre et entrer dans un monde qui ne va pas vous ressembler mais vous changer." J. M. G. Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008, est passé par nos studios à l'occasion de la parution son nouveau livre Quinze causeries en Chine (Gallimard). (La Grande table culture, 28 min)

Un livre : La Conjuration des imbéciles."Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui ". La formule, signée Jonathan Swift, a été placée en exergue d’un roman publié pour la première fois en 1980, onze années après le suicide de son auteur. (Les Nuits de France Culture, 39 min)

Une pièce de théâtre : Les Évaporés. Chaque année au Japon, au moins cent mille Japonais s’évaporent sans laisser de trace. Souvent, ils disparaissent pour sortir de situations devenues inextricables et dans lesquelles interviennent le déshonneur ou la honte. Les Évaporés, deuxième création de Delphine Hecquet, explore ce symptôme sociétal japonais avec pour cœur du propos, un questionnement autour de la notion d'identité. (Par les temps qui courent, 1h)

LA CITATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, nous avons choisi de distinguer la voix de Marcel Darthout, rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane perpétré par la Panzer-Division SS "Das Reich" en juin 1944 . Aujourd'hui disparu, il témoignait en 2013 en tant que "passeur de mémoire" :

Premier coup, tout de suite j’ai pris deux balles en bas des jambes, je tombe. En tombant, j’ai pris deux autres balles dans le haut des cuisses. Tous les copains, c’est eux qui m’ont sauvé : ils me sont tombés dessus. Il y avait deux mitrailleuses qui tiraient. Puis elles se sont arrêtées. Combien de temps ça a duré, je n’en sais rien. Une minute, deux minutes. Ça se calme. J’entends alors le bruit caractéristique de la culasse que l’on tire : "Clac, clac, clac", pour mettre une balle dans le pistolet. Et ça tire. "Clac, clac, clac", et ça tire à nouveau. Il était en train de donner le coup de grâce. Il est monté sur le tas de cadavres, et tout ce qui bougeait encore, il l’achevait. Le bruit de la culasse qu’on arme "Clac", ça je l’ai encore dans la tête. A la fin, il a mis son pied sur mon épaule et là je me suis dit : "c’est pour toi Marcel, c’est pour toi Marcel…". Quand il a tiré, ce n’était pas pour moi. C’était pour celui qui était sur moi.

Pour terminer cette Session, nous vous laissons en bonne compagnie : celle de George Orwell qui, dans 1984, se demandait comment la langue pouvait devenir un instrument de domination en se métamorphosant en novlangue imposée par le pouvoir. Ecoutez Jean-Jacques Rosat, professeur de philosophie et éditeur, expliquer comment l'écrivain tentait de nous prévenir des dangers du "prêt-à-parler". Bonne fin de semaine !