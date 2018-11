France Culture bat un record historique avec une audience cumulée de 4,3 % en semaine, soit 434 000 auditeurs quotidiens.

France Culture signe la plus forte progression radio en Ile-de- France avec 174 000 nouveaux auditeurs en 1 an (+ 1,7 point vs septembre-octobre 2017), soit une augmentation de +67 %.

La part d’audience de 3,8 % progresse de 1,3 point en un an.

Pour rappel

France Culture a connu la plus forte progression radio en France : +0,6 point en 1 an avec un Record Historique à 2,8 % A.C. soit 1 506 000 auditeurs quotidiens.

France Culture bat ainsi un record absolu depuis sa création avec 319 000 nouveaux auditeurs en 1 an (+ 0,6 point vs septembre-octobre 2017). Pour la première fois, France Culture rassemble plus de 1,5 million auditeurs quotidiens soit une progression de + 27%. La part d’audience de 2,1 % progresse de 0,4 point en 1 an.

Médiamétrie, septembre-octobre 2018 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

NOS CHIFFRES NUMÉRIQUES (octobre 2018)

23,4 millions de podcasts téléchargés (E-stat Médiamétrie octobre 2018)

9 millions de visites tous supports (ACPM /OJD)

4,3 millions de vidéos vues sur Facebook, Twitter et YouTube

1,5 million de fans sur Facebook

587 000 followers sur Twitter