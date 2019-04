Plus forte progression radio en Île-de-France et à Paris intra-muros pour France Culture

Sur les trois premiers mois de l’année 2019, France Culture signe la plus forte progression radio en un an en Ile-de-France et à Paris intra-muros (AC milliers).

- Elle bat un Record historique sur Paris intra-muros avec une audience cumulée de 9,4% en semaine, soit 174 000 auditeurs quotidiens. France Culture gagne 63 000 nouveaux auditeurs, (+57%).

- Meilleure vague janvier-mars en Ile-de-France avec une audience cumulée de 3,5 % en semaine, ce qui représente 353 000 auditeurs quotidiens, soit 109 000 nouveaux auditeurs en un an (+ 45 %).

- La part d’audience de 3 % progresse de 1 point en un an (Île-de-France)

Médiamétrie Île-de-France janvier-mars 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

Pour rappel France Culture a connu un record d’audience historique au niveau national

avec 1 527 000 auditeurs quotidiens (janvier-mars 2019) soit + 28% en un an, la plus forte progression du paysage radio.

NOS CHIFFRES NUMÉRIQUES

Record historique 24,2 millions de téléchargements de podcasts (janvier 2019)

Record historique 10,6 millions de visites tous supports + 32% en un an (ACPM janvier 2019)

Record historique 7,8 millions de vidéos vues (en mars 2019)

Record historique 6,1 millions d’écoutes live en janvier (+ 24 % en un an) (ACPM –janvier 2019)

1,5 million de fans sur Facebook

608 000 followers sur Twitter