Podcasts de profs, Ehpad, Amélie Nothomb et Gifs : la Session de rattrapage

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : des professeurs qui passent du tableau au micro avec une belle première édition des "Podcasts des profs", le deuxième volet des Mécaniques de la politique dans lequel l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve raconte son expérience de la gestion de la crise migratoire, bientôt une nouvelle capitale en Indonésie, et des témoignages d'anciens déportés à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

Le zoom de la semaine : éducation

Focus sur l'école cette semaine sur France Culture. Selon l'ONU, la pandémie a effacé 20 années de progrès dans l’éducation. Entre nouvelles classes numériques et contrôle du contenu académique, Cultures Monde propose un état des lieux de l'instruction à travers le monde, tandis que le Cours de l'histoire revient sur l'aventure des pédagogies anciennes et "innovantes". Ce sont aussi les professeurs qui sont mis à l'honneur avec la révélation des lauréats de l'édition 2021 des "Podcasts des profs" ! Par cet appel à projets inédit, France Culture a souhaité mettre en valeur les productions de podcasts des enseignants et soutenir ainsi leur diffusion et leur visibilité. Découvrez, entre autres, une histoire rock'n'roll de la Tchécoslovaquie, un portrait de Louise Michel ou encore une exploration express des mystères de l'amour…

Les professeurs prennent le micro 🔗 Les Podcasts des profs, (6 podcasts à découvrir)

Transmettre les savoirs, une histoire de l’éducation 🔗 Le Cours de l'histoire (4 x 51 min)

Education, une lutte sans fin 🔗 Cultures monde (4 x 58 min)

Apprendre et enseigner dans les mondes numériques 🔗 Etre et savoir (58 min)

C'est dans l'actu

📌 Scandale en Ehpad. Le livre-enquête de Victor Castanet Les Fossoyeurs révèle de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des maisons de retraite. Quelle confiance accorder aux Ehpad ? (La Question du jour, 3 min)

📌 Une ville sortie des eaux. Changement de capitale pour l'Indonésie ! Le Parlement a acté le transfert du pouvoir administratif de l’île de Java à celle de Bornéo, pour des raisons écologiques. La nouvelle ville s'appellera Nusantara, qui signifie "archipel". (Et maintenant ? 5 min)

📌 Au Burkina Faso, coup d'Etat inéluctable ? Le président burkinabé Roch Kaboré a été arrêté lundi par des officiers de l'armée au cours d'un coup d’État salué par la rue. Les militaires reprochent au président déchu son inaction dans la lutte contre les djihadistes. (Les Enjeux internationaux, 12 min)

📌 Mémoire de la déportation. A l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, nous vous proposions de (ré)écouter des témoignages d'anciens déportés recueillis en 2011. (Hors-champs, 5 x 45 min)

Une rencontre : Amélie Nothomb en bébé divin

Quand Amélie Nothomb plonge dans son sous-marin de l'écriture, elle se souvient de sa vie de bébé, ou de sa vie de Dieu, qu'elle raconte dans Métaphysique des tubes, véritable "autobiographie en bébé mégalomane". L'écriture, un acte d'enfantement ?

🔗 Amélie Nothomb : "Quand j'étais bébé, j'étais Dieu" (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Il est temps…

Vous avez juste 3️⃣ minutes !

📌 Génération gif : des jeunes déjà vieux. Vous ponctuez chacune de vos conversations en ligne par des Gifs, ces petites images numériques qui tournent en boucle ? Désolée, mais d'après le site Vice, vous êtes un boomer. (Le Carnet de philo)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes…

📌Une histoire de "brutes". "J'essaie d'approcher l'autre histoire, celle qui a été réduite au silence", explique Raoul Peck. Le réalisateur propose une histoire de l'Occident du point de vue des peuples colonisés et exterminés, avec le documentaire Exterminate All the Brutes. (La Grande table idées)

Vous avez 1️⃣ heure…

📌 Le monde à vol d'enfant. Comment se représente-t-on le monde, lorsqu’on a 6, 9, 13 ou 16 ans ? Voici une géographie du monde vue par des enfants. Écoutez comment ils perçoivent les territoires, leur environnement et les espaces inconnus. (Géographie à la carte)

Vous avez 4️⃣x 1️⃣5️⃣ minutes dans le week-end !

Gestion de crise, vue de l'Intérieur. 2014, Bernard Cazeneuve arrive place Beauvau et doit faire face à une situation des plus tendues dans la "jungle" de Calais. (Mécaniques de la politique)

Vous avez carrément 1️⃣0️⃣ heures...

Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le philologue William Marx nous invite à "vivre dans la bibliothèque du monde". Découvrez les étagères mentales, le catalogue parfait, ou la règle des livres "bons voisins"... (Les Cours du Collège de France)

Et nous nous quittons avec une émission que vous avez beaucoup partagée au cours de cette dernière semaine : L'Art et la matière consacrée au mystérieux Paul Klee. Actuellement exposé au musée LaM de Villeneuve-d’Ascq, le peintre cherchait inlassablement à atteindre le point originel de l'art…

