Politique, devoir de mémoire, préhistoire et les amours de Yoko et John : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

L’abstention fut record mais la semaine n’en était pas moins politique. Le rendez-vous manqué des Français aux régionales (et départementales !), un choix pour beaucoup, est le signe d’une véritable crise de confiance démocratique. De quoi repenser l’initiative citoyenne : ne plus la réduire aux urnes et même, envisager de nouvelles conflictualités politiques. Et si l’issue du scrutin a laissé toutes ses couleurs à notre carte, certains y voient quand même l’antichambre des présidentielles. Chez les républicains, trois candidats se lancent ainsi à la conquête de l’Elysée. Le réalisateur Laurent Cibien, lui, a plutôt choisi de poser sa caméra à Matignon. Ailleurs dans le monde, la vie publique fait tout autant débat. Au Moyen-Orient, suite aux élections iraniennes et israéliennes de juin, elle se transforme et se redessine. Alors qu'en Chine, la pérennité est de mise. Le Parti Communiste chinois a ainsi célébré son centenaire, des festivités qui se sont prolongées jusque dans les étoiles. Pourtant, il se pourrait bien que le PCC ait vu le jour à Montargis, dans le Loiret. Un département français, on y revient... Bonnes écoutes ! Nithya Paquiry

COMPRENDRE

• Crédits : CHRISTIAN HARTMANN / POOL - AFP

Réconciliation en marche. En janvier 2021, Benjamin Stora remettait à Emmanuel Macron un rapport sur "les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie". Comment le rapport a-t-il été reçu, en Algérie ? Macron incarnerait-il une rupture dans la gestion mémorielle de la colonisation française ? (Culture Mondes, 59 min)

Pas si fantastique. Aujourd’hui, plus de 11 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde ! Et dans ce panorama, chaque citoyen produit plus de 5 tonnes de déchets plastiques en une vie… Avons-nous perdu le contrôle ? Le tri et le recyclage, sont-ils des solutions réelles ? Impasse, mensonge et illusion : la politique autour du plastique semble devoir être revue… (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

La peur en ligne. "Ses harceleurs écrivent « Par pitié, qu’on lui broie le crâne » et prétendent que c’est comme « Passe-moi le sel »" explique l'avocat de Mila, Richard Malka. Le jeune fille de 18 ans est à nouveau sur le devant de la scène et enflamme une fois de plus les passions. Son message est simple : face au harcèlement, il est temps que la peur change de camp. (Signes des temps, 43 min)

APPRENDRE

• Crédits : Charles R. Knight (via Wikimedia) - Getty

L’origine du monde. Avant le XIXe siècle, l’âge de la Terre était évalué à 6 000 ans, selon un calcul fondé sur... la Genèse ! Les avancées en géologie et en paléontologie ont bouleversé cette conception et donné une profondeur inédite au temps. (Le Cours de l'histoire, 52 min)

Tendez l’oreille. De Bach au MP3, du chahut des théâtres parisiens aux concerts filmés par des téléphones : qu'est-ce qu’écouter veut dire ? La question est moins rhétorique qu’il n’y paraît, tant il existe de façons de tendre l'oreille. L'écoute exige une certaine disponibilité de l’oreille et du cerveau en Occident, et elle a vu ses usages et ses codifications bouleversés au gré des modes et des techniques. (Juke-Box, 58 min)

Dard-dard ! S’il y avait une apocalypse nucléaire, ils feraient partie des survivants, tout comme leurs lointains cousins les tardigrades, ou encore les ginkgos ! Les scorpions sont réputés pour leur résistance au froid, à la chaleur et aux radiations ionisantes. Bien que perçus comme effrayants, ils ne sont pas si redoutables : leur venin, n’engendre généralement sur les humains que des engourdissements locaux. (Le Monde vivant, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Michael Putland - Getty

Couple mythique. "Tu crois peut-être que Yoko m’a vu et qu’elle s’est dit : Oh super, un Beatle ? Bah pas du tout." John rencontre Yoko en novembre 1966 à l'occasion de son exposition à Londres. Mais il faut attendre mai 1968 pour que le musicien et l'artiste franchissent le cap… (Fictions / Le Feuilleton, 28 min)

Féminisme et matière grise. Militante sur de nombreux fronts, la neurobiologiste Catherine Vidal n’a pas toujours été féministe. La chercheuse décrit un éveil qui s’est fait par le biais des sciences. Depuis, elle lutte contre l’idée d’un destin biologique. (A Voix nue, 31 min)

De quoi buller. Chris Ware serait "le plus grand auteur de bande dessinée du monde". Alors que le Grand Prix du Festival d’Angoulême a été décerné ce mercredi 23 juin à l’auteur américain, Le Rayon BD se penche sur son œuvre, et ce qu’elle peut dire de l’Amérique aujourd'hui avec l'historien et théoricien Benoît Peeters et l'auteur et éditeur Jean-Christophe Menu. (Le Rayon BD, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine nous retenons les mots de la chanteuse Camille, invitée d'Affaires culturelles à l'occasion de la diffusion, à partir du 30 juin, de son premier long métrage, Comme un poisson dans l'air. L'artiste évoque au micro d'Arnaud Laporte sa démarche artistique et son rapport à la scène :

Sur scène c’est une complétude, une euphorie, une exaltation, une vérité, comme si toutes mes cellules vibraient, vivaient, revivaient. Après un concert, je suis paisible, comme quand on s’est baigné dans la mer en riant pendant plusieurs heures et qu’on a tout lâché, qu’on a pleuré sous l’eau, qu’on est remonté, et qu’on a été au soleil aussi. C’est fou ce que la musique peut faire, ce sont des boîtes noires. (…) C’est un bain d’amour et de musique parce que je pense que la vibration musicale, le son, est une vibration d’amour. Quand on fait quelque chose qui vient du cœur, le son lui-même est amour.

Ainsi s'achève cette Session. Mais avant de nous quitter, revenons sur l'histoire d'une pièce, en vogue en cette période estivale et symbole du chic à la française : la marinière. Bon week-end et à la semaine prochaine !